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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2111211221132114 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 3.9 5 95 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 9% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 40 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 34 Всього голосів : 95 Додано: Пон 09 лис, 2020 00:14 vitaliian написав: vitaliy_berdinskikh написав: Хотят дебажить в эмуляторе приложение банка чтобы чего-то интересного найти. И банк ожидаемо против. Хотят дебажить в эмуляторе приложение банка чтобы чего-то интересного найти. И банк ожидаемо против.

мне поддержка проговорилась что они знают модель, серийник и имей моего смартфона. Вероятно поэтому эмуляторы отсекаются. мне поддержка проговорилась что они знают модель, серийник и имей моего смартфона. Вероятно поэтому эмуляторы отсекаются.

Чисто технически - есть проф. эмуляторы предназначенные больше для разработки и тестирования типа GenyMotion, где при большом желании можно запустить любое приложение и "убедить его", что оно запущено на конкретном и нерутованной смарте.

Из user-friendly был KOPLAYER, где вещи типа "модель, серийник и имей" настраиваются в пару кликов, но он загнулся года 3 назад и на тот момент ЕМНИП поддерживал только Android 4.4.

Но в целом - банк прав и конкретном случае реально заботится о нашей-же безопастности.



Сейчас периодически использую Bluestacks для игр - от объемов и разнообразия его совершенно непонятного трафика реально "волосы встают дыбом" и я там даже логиниться под своим основным Google акком никогда не рискну, не говоря уж об установке и использовании банковских приложений, тем более Monobank-а у которого вход по ПИНу и до сих пор нет двухфакторной авторизации... Чисто технически - есть проф. эмуляторы предназначенные больше для разработки и тестирования типа GenyMotion, где при большом желании можно запустить любое приложение и "убедить его", что оно запущено на конкретном и нерутованной смарте.Из user-friendly был KOPLAYER, где вещи типа "модель, серийник и имей" настраиваются в пару кликов, но он загнулся года 3 назад и на тот момент ЕМНИП поддерживал только Android 4.4.Но в целом - банк прав и конкретном случае реально заботится о нашей-же безопастности.Сейчас периодически использую Bluestacks для игр - от объемов и разнообразия его совершенно непонятного трафика реально "волосы встают дыбом" и я там даже логиниться под своим основным Google акком никогда не рискну, не говоря уж об установке и использовании банковских приложений, тем более Monobank-а у которого вход по ПИНу и до сих пор нет двухфакторной авторизации... candle645

Повідомлень: 25 З нами з: 25.01.20 Подякував: 15 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 07:03 Re: Monobank



Сейчас же моно пошёл в массы, в результате мы читали разного рода "плачи" в Facebook, как деньги улетают с карты и пользователь клянётся, что ничего не трогал и делал. Вот от таких "гиков" приходится разработчикам и защищаться.



Недавно же верхушка банка сообщала, что в курсе про количество пользователей, которые пользуются рутированными устройствами, эмуляторами и т. п.



Фактически, разработчик мог на таком устройстве внести уведомление о том, что ответственность полностью лежит на пользователе и банк не гарантирует защиту средств. Но нет же, решили запретить. Раньше представители банка писали, что модель Привата неприменима для моно из-за наличия большого количества пользователей-грейсовиков. Оно и понятно, перешли в моно те, кто не боится инноваций.Сейчас же моно пошёл в массы, в результате мы читали разного рода "плачи" в Facebook, как деньги улетают с карты и пользователь клянётся, что ничего не трогал и делал. Вот от таких "гиков" приходится разработчикам и защищаться.Недавно же верхушка банка сообщала, что в курсе про количество пользователей, которые пользуются рутированными устройствами, эмуляторами и т. п.Фактически, разработчик мог на таком устройстве внести уведомление о том, что ответственность полностью лежит на пользователе и банк не гарантирует защиту средств. Но нет же, решили запретить.

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Повідомлень: 2613 З нами з: 08.03.18 Подякував: 275 раз. Подякували: 377 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 08:52 Re: Monobank candle645 написав: Сейчас периодически использую Bluestacks для игр - от объемов и разнообразия его совершенно непонятного трафика реально "волосы встают дыбом" и я там даже логиниться под своим основным Google акком никогда не рискну, не говоря уж об установке и использовании банковских приложений, тем более Monobank-а у которого вход по ПИНу и до сих пор нет двухфакторной авторизации... Сейчас периодически использую Bluestacks для игр - от объемов и разнообразия его совершенно непонятного трафика реально "волосы встают дыбом" и я там даже логиниться под своим основным Google акком никогда не рискну, не говоря уж об установке и использовании банковских приложений, тем более Monobank-а у которого вход по ПИНу и до сих пор нет двухфакторной авторизации... был у меня планшет на винд.8, покупал его новым, никаких прог не ставил (только гугл хром), вечером зарядил утром 20-30% заряда на остатке, поставил прогу которая мониторит все процессы и ведёт лог, обнаружил что в определённое ночное время в интернет отправляется более 200 мегабайт траффика! файлы отправлялись все системные, из того что смог вынуть - все посещённые мной сайты. Планшет продал. Делайте выводы можно ли винде доверять банковскую информацию. Может и андроид с ios что то отправляют, но за руку не ловил. был у меня планшет на винд.8, покупал его новым, никаких прог не ставил (только гугл хром), вечером зарядил утром 20-30% заряда на остатке, поставил прогу которая мониторит все процессы и ведёт лог, обнаружил что в определённое ночное время в интернет отправляется более 200 мегабайт траффика! файлы отправлялись все системные, из того что смог вынуть - все посещённые мной сайты. Планшет продал. Делайте выводы можно ли винде доверять банковскую информацию. Может и андроид с ios что то отправляют, но за руку не ловил. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 4998 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1039 раз. Подякували: 1443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 09:53 чел сколько умных слов знает

но упорно пользуется дисковым тлф и емулем

непонятно v57 Повідомлень: 2822 З нами з: 14.03.10 Подякував: 111 раз. Подякували: 176 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2111211221132114 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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