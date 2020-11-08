vitaliy_berdinskikh написав:Хотят дебажить в эмуляторе приложение банка чтобы чего-то интересного найти. И банк ожидаемо против.
мне поддержка проговорилась что они знают модель, серийник и имей моего смартфона. Вероятно поэтому эмуляторы отсекаются.
Чисто технически - есть проф. эмуляторы предназначенные больше для разработки и тестирования типа GenyMotion, где при большом желании можно запустить любое приложение и "убедить его", что оно запущено на конкретном и нерутованной смарте. Из user-friendly был KOPLAYER, где вещи типа "модель, серийник и имей" настраиваются в пару кликов, но он загнулся года 3 назад и на тот момент ЕМНИП поддерживал только Android 4.4. Но в целом - банк прав и конкретном случае реально заботится о нашей-же безопастности.
Сейчас периодически использую Bluestacks для игр - от объемов и разнообразия его совершенно непонятного трафика реально "волосы встают дыбом" и я там даже логиниться под своим основным Google акком никогда не рискну, не говоря уж об установке и использовании банковских приложений, тем более Monobank-а у которого вход по ПИНу и до сих пор нет двухфакторной авторизации...
Раньше представители банка писали, что модель Привата неприменима для моно из-за наличия большого количества пользователей-грейсовиков. Оно и понятно, перешли в моно те, кто не боится инноваций.
Сейчас же моно пошёл в массы, в результате мы читали разного рода "плачи" в Facebook, как деньги улетают с карты и пользователь клянётся, что ничего не трогал и делал. Вот от таких "гиков" приходится разработчикам и защищаться.
Недавно же верхушка банка сообщала, что в курсе про количество пользователей, которые пользуются рутированными устройствами, эмуляторами и т. п.
Фактически, разработчик мог на таком устройстве внести уведомление о том, что ответственность полностью лежит на пользователе и банк не гарантирует защиту средств. Но нет же, решили запретить.
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candle645 написав:Сейчас периодически использую Bluestacks для игр - от объемов и разнообразия его совершенно непонятного трафика реально "волосы встают дыбом" и я там даже логиниться под своим основным Google акком никогда не рискну, не говоря уж об установке и использовании банковских приложений, тем более Monobank-а у которого вход по ПИНу и до сих пор нет двухфакторной авторизации...
был у меня планшет на винд.8, покупал его новым, никаких прог не ставил (только гугл хром), вечером зарядил утром 20-30% заряда на остатке, поставил прогу которая мониторит все процессы и ведёт лог, обнаружил что в определённое ночное время в интернет отправляется более 200 мегабайт траффика! файлы отправлялись все системные, из того что смог вынуть - все посещённые мной сайты. Планшет продал. Делайте выводы можно ли винде доверять банковскую информацию. Может и андроид с ios что то отправляют, но за руку не ловил.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat