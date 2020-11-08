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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
34
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 00:14

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Хотят дебажить в эмуляторе приложение банка чтобы чего-то интересного найти. И банк ожидаемо против.

мне поддержка проговорилась что они знают модель, серийник и имей моего смартфона. Вероятно поэтому эмуляторы отсекаются.

Чисто технически - есть проф. эмуляторы предназначенные больше для разработки и тестирования типа GenyMotion, где при большом желании можно запустить любое приложение и "убедить его", что оно запущено на конкретном и нерутованной смарте.
Из user-friendly был KOPLAYER, где вещи типа "модель, серийник и имей" настраиваются в пару кликов, но он загнулся года 3 назад и на тот момент ЕМНИП поддерживал только Android 4.4.
Но в целом - банк прав и конкретном случае реально заботится о нашей-же безопастности.

Сейчас периодически использую Bluestacks для игр - от объемов и разнообразия его совершенно непонятного трафика реально "волосы встают дыбом" и я там даже логиниться под своим основным Google акком никогда не рискну, не говоря уж об установке и использовании банковских приложений, тем более Monobank-а у которого вход по ПИНу и до сих пор нет двухфакторной авторизации...
candle645
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 07:03

Re: Monobank

Раньше представители банка писали, что модель Привата неприменима для моно из-за наличия большого количества пользователей-грейсовиков. Оно и понятно, перешли в моно те, кто не боится инноваций.

Сейчас же моно пошёл в массы, в результате мы читали разного рода "плачи" в Facebook, как деньги улетают с карты и пользователь клянётся, что ничего не трогал и делал. Вот от таких "гиков" приходится разработчикам и защищаться. :(

Недавно же верхушка банка сообщала, что в курсе про количество пользователей, которые пользуются рутированными устройствами, эмуляторами и т. п.

Фактически, разработчик мог на таком устройстве внести уведомление о том, что ответственность полностью лежит на пользователе и банк не гарантирует защиту средств. Но нет же, решили запретить.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 08:52

Re: Monobank

  candle645 написав:Сейчас периодически использую Bluestacks для игр - от объемов и разнообразия его совершенно непонятного трафика реально "волосы встают дыбом" и я там даже логиниться под своим основным Google акком никогда не рискну, не говоря уж об установке и использовании банковских приложений, тем более Monobank-а у которого вход по ПИНу и до сих пор нет двухфакторной авторизации...
был у меня планшет на винд.8, покупал его новым, никаких прог не ставил (только гугл хром), вечером зарядил утром 20-30% заряда на остатке, поставил прогу которая мониторит все процессы и ведёт лог, обнаружил что в определённое ночное время в интернет отправляется более 200 мегабайт траффика! файлы отправлялись все системные, из того что смог вынуть - все посещённые мной сайты. Планшет продал. Делайте выводы можно ли винде доверять банковскую информацию. Может и андроид с ios что то отправляют, но за руку не ловил.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 09:53

чел сколько умных слов знает
но упорно пользуется дисковым тлф и емулем
непонятно
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:20

  vitaliian написав:вы им что за комфорт платите? нет, так чего хотите.

Я за все плачу, и за комфорт и за сервис в том числе.
  mustbe написав:Большого смысла в запрете эмуляторов не вижу. Как по мне - обычная паранойя, это не лечится
100%.
  candle645 написав:Сейчас периодически использую Bluestacks для игр - от объемов и разнообразия его совершенно непонятного трафика реально "волосы встают дыбом"

и блюстак и сами игры вполне могут майнить крипту, если от обычной рпг уже греется телефон, считай майнинг пошел :mrgreen:
Maksi2
 
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