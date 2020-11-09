vitaliy_berdinskikh написав:Хотят дебажить в эмуляторе приложение банка чтобы чего-то интересного найти. И банк ожидаемо против.
мне поддержка проговорилась что они знают модель, серийник и имей моего смартфона. Вероятно поэтому эмуляторы отсекаются.
Чисто технически - есть проф. эмуляторы предназначенные больше для разработки и тестирования типа GenyMotion, где при большом желании можно запустить любое приложение и "убедить его", что оно запущено на конкретном и нерутованной смарте. Из user-friendly был KOPLAYER, где вещи типа "модель, серийник и имей" настраиваются в пару кликов, но он загнулся года 3 назад и на тот момент ЕМНИП поддерживал только Android 4.4. Но в целом - банк прав и конкретном случае реально заботится о нашей-же безопастности.
Сейчас периодически использую Bluestacks для игр - от объемов и разнообразия его совершенно непонятного трафика реально "волосы встают дыбом" и я там даже логиниться под своим основным Google акком никогда не рискну, не говоря уж об установке и использовании банковских приложений, тем более Monobank-а у которого вход по ПИНу и до сих пор нет двухфакторной авторизации...
Раньше представители банка писали, что модель Привата неприменима для моно из-за наличия большого количества пользователей-грейсовиков. Оно и понятно, перешли в моно те, кто не боится инноваций.
Сейчас же моно пошёл в массы, в результате мы читали разного рода "плачи" в Facebook, как деньги улетают с карты и пользователь клянётся, что ничего не трогал и делал. Вот от таких "гиков" приходится разработчикам и защищаться.
Недавно же верхушка банка сообщала, что в курсе про количество пользователей, которые пользуются рутированными устройствами, эмуляторами и т. п.
Фактически, разработчик мог на таком устройстве внести уведомление о том, что ответственность полностью лежит на пользователе и банк не гарантирует защиту средств. Но нет же, решили запретить.
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candle645 написав:Сейчас периодически использую Bluestacks для игр - от объемов и разнообразия его совершенно непонятного трафика реально "волосы встают дыбом" и я там даже логиниться под своим основным Google акком никогда не рискну, не говоря уж об установке и использовании банковских приложений, тем более Monobank-а у которого вход по ПИНу и до сих пор нет двухфакторной авторизации...
был у меня планшет на винд.8, покупал его новым, никаких прог не ставил (только гугл хром), вечером зарядил утром 20-30% заряда на остатке, поставил прогу которая мониторит все процессы и ведёт лог, обнаружил что в определённое ночное время в интернет отправляется более 200 мегабайт траффика! файлы отправлялись все системные, из того что смог вынуть - все посещённые мной сайты. Планшет продал. Делайте выводы можно ли винде доверять банковскую информацию. Может и андроид с ios что то отправляют, но за руку не ловил.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
ОГо! , [10.11.20 10:00] По случаю «Дня холостяка» и грандиозных распродаж в Китае и не только, с 11.11 по 13.11 мы даём 2% кешбэк на все покупки в рассрочку, на перевод в рассрочку ранее совершенных покупок и на покупки по программе «Покупка частями» у наших партнеров.
Доброй охоты всем нам (С)
Это выходит что КБ перекрывает затраты по рассрочке? З.ы. А хотя КБ грязными - 19,5% = 1,61%, рассрочка тут сколько сейчас 1,9, но, если она рассрочка на н-месяцев..., то может быть кому-то и интересно.
Востаннє редагувалось ol_zy в Вів 10 лис, 2020 12:14, всього редагувалось 2 разів.
ОГо! , [10.11.20 10:00] По случаю «Дня холостяка» и грандиозных распродаж в Китае и не только, с 11.11 по 13.11 мы даём 2% кешбэк на все покупки в рассрочку, на перевод в рассрочку ранее совершенных покупок и на покупки по программе «Покупка частями» у наших партнеров.
Доброй охоты всем нам (С)
Это выходит что КБ перекрывает затраты по рассрочке?
Только на один месяц. А рассрочка минимально на три: два раза придется заплатить по 1,9%.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
ОГо! , [10.11.20 10:00] По случаю «Дня холостяка» и грандиозных распродаж в Китае и не только, с 11.11 по 13.11 мы даём 2% кешбэк на все покупки в рассрочку, на перевод в рассрочку ранее совершенных покупок и на покупки по программе «Покупка частями» у наших партнеров.
Доброй охоты всем нам (С)
Это выходит что КБ перекрывает затраты по рассрочке?
Только на один месяц. А рассрочка минимально на три: два раза придется заплатить по 1,9%.
В Алли і Ахметбая чесна розстрочка. Ні?
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Квесторе_поверніться написав:В Алли і Ахметбая чесна розстрочка. Ні?
За Аллу не скажу, у Ахмета бесплатная (если ты именно это имеешь ввиду) только на три месяца - далее он берут какой-то процент. Но у них так всё запутанно что я так и не вкурил как оно работает. В прошлый раз даже попал на комиссию. Сейчас вот перевёл в рассрочку покупку, но планирую закрыть в течение трех месяцев.
У Мони тоже есть честная рассрочка - оплата частями. Но она работает только в магазинах-партнерах, в то время как у Ахмета можно перевести в рассрочку любую крупную трату.
Единстенный существенный минус Ахмета это, как уже сказал, мутные условия и неясность с суммой необходимого погашения. В то время как у Моно сумма четко и ясно прописана прямо в программе.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift