Додано: Пон 09 лис, 2020 00:14

vitaliian написав: vitaliy_berdinskikh написав: Хотят дебажить в эмуляторе приложение банка чтобы чего-то интересного найти. И банк ожидаемо против. Хотят дебажить в эмуляторе приложение банка чтобы чего-то интересного найти. И банк ожидаемо против.

мне поддержка проговорилась что они знают модель, серийник и имей моего смартфона. Вероятно поэтому эмуляторы отсекаются. мне поддержка проговорилась что они знают модель, серийник и имей моего смартфона. Вероятно поэтому эмуляторы отсекаются.

Чисто технически - есть проф. эмуляторы предназначенные больше для разработки и тестирования типа GenyMotion, где при большом желании можно запустить любое приложение и "убедить его", что оно запущено на конкретном и нерутованной смарте.Из user-friendly был KOPLAYER, где вещи типа "модель, серийник и имей" настраиваются в пару кликов, но он загнулся года 3 назад и на тот момент ЕМНИП поддерживал только Android 4.4.Но в целом - банк прав и конкретном случае реально заботится о нашей-же безопастности.Сейчас периодически использую Bluestacks для игр - от объемов и разнообразия его совершенно непонятного трафика реально "волосы встают дыбом" и я там даже логиниться под своим основным Google акком никогда не рискну, не говоря уж об установке и использовании банковских приложений, тем более Monobank-а у которого вход по ПИНу и до сих пор нет двухфакторной авторизации...