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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:04

  vitaliy_berdinskikh написав:За Аллу не скажу, у Ахмета бесплатная (если ты именно это имеешь ввиду) только на три месяца - далее он берут какой-то процент.

У Ахмета зараз акція на пів року.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5013
З нами з: 18.08.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 624 раз.
 
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