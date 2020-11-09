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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 15:04
vitaliy_berdinskikh написав:
За Аллу не скажу, у Ахмета бесплатная (если ты именно это имеешь ввиду) только на три месяца - далее он берут какой-то процент.
У Ахмета зараз акція на пів року.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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