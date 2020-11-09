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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 15:04
vitaliy_berdinskikh написав:
За Аллу не скажу, у Ахмета бесплатная (если ты именно это имеешь ввиду) только на три месяца - далее он берут какой-то процент.
У Ахмета зараз акція на пів року.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 19:42
vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:
В Алли і Ахметбая чесна розстрочка. Ні?
За Аллу не скажу, у Ахмета бесплатная (если ты именно это имеешь ввиду) только на три месяца - далее он берут какой-то процент. Но у них так всё запутанно что я так и не вкурил как оно работает. В прошлый раз даже попал на комиссию. Сейчас вот перевёл в рассрочку покупку, но планирую закрыть в течение трех месяцев.
У Мони тоже есть честная рассрочка - оплата частями. Но она работает только в магазинах-партнерах, в то время как у Ахмета можно перевести в рассрочку любую крупную трату.
Единстенный существенный минус Ахмета это, как уже сказал, мутные условия и неясность с суммой необходимого погашения. В то время как у Моно сумма четко и ясно прописана прямо в программе.
Рыжик поменял условия. Без всяких процентов на 6 месяцев суммы свыше 1000 грн.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 19:44
Ratatui написав:
Рыжик поменял условия. Без всяких процентов на 6 месяцев суммы свыше 1000 грн.
как называется карта с такими условиями?!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Вів 10 лис, 2020 20:13
vitaliian написав:
как называется карта с такими условиям
всеможу - она сейчас практически одна кредитная карта, так как саламандра с сайта пропала, а оставшиеся для приватбанкинга и врядли интересны.
Там к слову ещё и снятие наличных без процентов даже в счёт кредитных средств.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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