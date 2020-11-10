Квесторе_поверніться написав: В Алли і Ахметбая чесна розстрочка. Ні? В Алли і Ахметбая чесна розстрочка. Ні?

За Аллу не скажу, у Ахмета бесплатная (если ты именно это имеешь ввиду) только на три месяца - далее он берут какой-то процент. Но у них так всё запутанно что я так и не вкурил как оно работает. В прошлый раз даже попал на комиссию. Сейчас вот перевёл в рассрочку покупку, но планирую закрыть в течение трех месяцев.У Мони тоже есть честная рассрочка - оплата частями. Но она работает только в магазинах-партнерах, в то время как у Ахмета можно перевести в рассрочку любую крупную трату.Единстенный существенный минус Ахмета это, как уже сказал, мутные условия и неясность с суммой необходимого погашения. В то время как у Моно сумма четко и ясно прописана прямо в программе.