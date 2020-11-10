|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 15:04
vitaliy_berdinskikh написав:
За Аллу не скажу, у Ахмета бесплатная (если ты именно это имеешь ввиду) только на три месяца - далее он берут какой-то процент.
У Ахмета зараз акція на пів року.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5018
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:42
vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:
В Алли і Ахметбая чесна розстрочка. Ні?
За Аллу не скажу, у Ахмета бесплатная (если ты именно это имеешь ввиду) только на три месяца - далее он берут какой-то процент. Но у них так всё запутанно что я так и не вкурил как оно работает. В прошлый раз даже попал на комиссию. Сейчас вот перевёл в рассрочку покупку, но планирую закрыть в течение трех месяцев.
У Мони тоже есть честная рассрочка - оплата частями. Но она работает только в магазинах-партнерах, в то время как у Ахмета можно перевести в рассрочку любую крупную трату.
Единстенный существенный минус Ахмета это, как уже сказал, мутные условия и неясность с суммой необходимого погашения. В то время как у Моно сумма четко и ясно прописана прямо в программе.
Рыжик поменял условия. Без всяких процентов на 6 месяцев суммы свыше 1000 грн.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7309
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 693 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:44
Ratatui написав:
Рыжик поменял условия. Без всяких процентов на 6 месяцев суммы свыше 1000 грн.
как называется карта с такими условиями?!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5028
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1038 раз.
- Подякували: 1449 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 20:13
vitaliian написав:
как называется карта с такими условиям
всеможу - она сейчас практически одна кредитная карта, так как саламандра с сайта пропала, а оставшиеся для приватбанкинга и врядли интересны.
Там к слову ещё и снятие наличных без процентов даже в счёт кредитных средств.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2005
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:59
vitaliy_berdinskikh написав: ol_zy написав:
Гороховски в телеграме:
ОГо! , [10.11.20 10:00]
По случаю «Дня холостяка» и грандиозных распродаж в Китае и не только, с 11.11 по 13.11 мы даём 2% кешбэк на все покупки в рассрочку, на перевод в рассрочку ранее совершенных покупок и на покупки по программе «Покупка частями» у наших партнеров.
Доброй охоты всем нам (С)
Это выходит что КБ перекрывает затраты по рассрочке?
Только на один месяц. А рассрочка минимально на три: два раза придется заплатить по 1,9%.
1,9% комис на 3 мес - это где-то 35% годовых. если один платеж уберут - то я думаю где-то 20% годовых получится - по нынешней жизни типа норм % за кредит)
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 535
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:02
vitaliy_berdinskikh написав: vitaliian написав:
как называется карта с такими условиям
всеможу - она сейчас практически одна кредитная карта, так как саламандра с сайта пропала, а оставшиеся для приватбанкинга и врядли интересны.
Там к слову ещё и снятие наличных без процентов даже в счёт кредитных средств.
только снятие наличных - без льготного периода под 48% годовых. ничего личного, просто бизнес.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 535
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:15
Shaman написав: vitaliy_berdinskikh написав: vitaliian написав:
как называется карта с такими условиям
всеможу - она сейчас практически одна кредитная карта, так как саламандра с сайта пропала, а оставшиеся для приватбанкинга и врядли интересны.
Там к слову ещё и снятие наличных без процентов даже в счёт кредитных средств.
только снятие наличных - без льготного периода под 48% годовых. ничего личного, просто бизнес.
и в отделении и в ТП сказали, что снятие наличных входит в льготный период. никаких %%
-
gorbatiuk_v
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 28.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|