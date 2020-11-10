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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:04

  vitaliy_berdinskikh написав:За Аллу не скажу, у Ахмета бесплатная (если ты именно это имеешь ввиду) только на три месяца - далее он берут какой-то процент.

У Ахмета зараз акція на пів року.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Алли і Ахметбая чесна розстрочка. Ні?

За Аллу не скажу, у Ахмета бесплатная (если ты именно это имеешь ввиду) только на три месяца - далее он берут какой-то процент. Но у них так всё запутанно что я так и не вкурил как оно работает. В прошлый раз даже попал на комиссию. Сейчас вот перевёл в рассрочку покупку, но планирую закрыть в течение трех месяцев.

У Мони тоже есть честная рассрочка - оплата частями. Но она работает только в магазинах-партнерах, в то время как у Ахмета можно перевести в рассрочку любую крупную трату.

Единстенный существенный минус Ахмета это, как уже сказал, мутные условия и неясность с суммой необходимого погашения. В то время как у Моно сумма четко и ясно прописана прямо в программе.


Рыжик поменял условия. Без всяких процентов на 6 месяцев суммы свыше 1000 грн.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:44

Re: Monobank

  Ratatui написав:Рыжик поменял условия. Без всяких процентов на 6 месяцев суммы свыше 1000 грн.
как называется карта с такими условиями?!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:13

Re: Monobank

  vitaliian написав:как называется карта с такими условиям

всеможу - она сейчас практически одна кредитная карта, так как саламандра с сайта пропала, а оставшиеся для приватбанкинга и врядли интересны.

Там к слову ещё и снятие наличных без процентов даже в счёт кредитных средств.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ol_zy написав:Гороховски в телеграме:
ОГо! , [10.11.20 10:00]
По случаю «Дня холостяка» и грандиозных распродаж в Китае и не только, с 11.11 по 13.11 мы даём 2% кешбэк на все покупки в рассрочку, на перевод в рассрочку ранее совершенных покупок и на покупки по программе «Покупка частями» у наших партнеров.

Доброй охоты всем нам (С)

Это выходит что КБ перекрывает затраты по рассрочке?

Только на один месяц. А рассрочка минимально на три: два раза придется заплатить по 1,9%.


1,9% комис на 3 мес - это где-то 35% годовых. если один платеж уберут - то я думаю где-то 20% годовых получится - по нынешней жизни типа норм % за кредит)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:02

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:как называется карта с такими условиям

всеможу - она сейчас практически одна кредитная карта, так как саламандра с сайта пропала, а оставшиеся для приватбанкинга и врядли интересны.

Там к слову ещё и снятие наличных без процентов даже в счёт кредитных средств.


только снятие наличных - без льготного периода под 48% годовых. ничего личного, просто бизнес.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:15

  Shaman написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:как называется карта с такими условиям

всеможу - она сейчас практически одна кредитная карта, так как саламандра с сайта пропала, а оставшиеся для приватбанкинга и врядли интересны.

Там к слову ещё и снятие наличных без процентов даже в счёт кредитных средств.


только снятие наличных - без льготного периода под 48% годовых. ничего личного, просто бизнес.


и в отделении и в ТП сказали, что снятие наличных входит в льготный период. никаких %%
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:56

  gorbatiuk_v написав:
  Shaman написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:всеможу - она сейчас практически одна кредитная карта, так как саламандра с сайта пропала, а оставшиеся для приватбанкинга и врядли интересны.

Там к слову ещё и снятие наличных без процентов даже в счёт кредитных средств.


только снятие наличных - без льготного периода под 48% годовых. ничего личного, просто бизнес.


и в отделении и в ТП сказали, что снятие наличных входит в льготный период. никаких %%


сорри, есть такая акция до 28.02.21 :roll:
может и себе открыть карту? 8)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:24

  Shaman написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:как называется карта с такими условиям

всеможу - она сейчас практически одна кредитная карта, так как саламандра с сайта пропала, а оставшиеся для приватбанкинга и врядли интересны.

Там к слову ещё и снятие наличных без процентов даже в счёт кредитных средств.


только снятие наличных - без льготного периода под 48% годовых. ничего личного, просто бизнес.


И за бугром кредитные снимать тоже без всяких лишних начислений.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:06

Re: Monobank

Ринат решил убить котобанк уникальными условиями кредита и обналички?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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