Коты должны ответить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:40
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:44
Re: Monobank
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:01
Додано: Сер 11 лис, 2020 22:55
Додано: Чет 12 лис, 2020 05:53
Re: Monobank
Горох на телеге ( или в телеге) - как кому нравится постоянно отвечает на вызовы мира сего. Последний ответ - 11....13.11.2020 лупит кешбеком по проискам недругов.
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