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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:40
vitaliian написав:
Ринат решил убить котобанк уникальными условиями кредита и обналички?
Коты должны ответить.
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Ratatui
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:44
Ratatui написав:
Коты должны ответить.
снижением ставок по депозитам?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Сер 11 лис, 2020 21:01
vitaliian написав: Ratatui написав:
Коты должны ответить.
снижением ставок по депозитам?
Процентом по киш мишу
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Ratatui
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Додано: Сер 11 лис, 2020 22:55
vitaliian написав:
Ринат решил убить котобанк уникальными условиями кредита и обналички?
судя по условиям - это больше против Альфы.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 05:53
Ratatui написав:
Коты должны ответить.
Горох на телеге ( или в телеге) - как кому нравится постоянно отвечает на вызовы мира сего. Последний ответ - 11....13.11.2020 лупит кешбеком по проискам недругов.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Додано: Чет 12 лис, 2020 17:38
vitaliian написав: candle645 написав:
Сейчас периодически использую Bluestacks для игр - от объемов и разнообразия его совершенно непонятного трафика реально "волосы встают дыбом" и я там даже логиниться под своим основным Google акком никогда не рискну, не говоря уж об установке и использовании банковских приложений, тем более Monobank-а у которого вход по ПИНу и до сих пор нет двухфакторной авторизации...
был у меня планшет на винд.8, покупал его новым, никаких прог не ставил (только гугл хром), вечером зарядил утром 20-30% заряда на остатке, поставил прогу которая мониторит все процессы и ведёт лог, обнаружил что в определённое ночное время в интернет отправляется более 200 мегабайт траффика! файлы отправлялись все системные, из того что смог вынуть - все посещённые мной сайты. Планшет продал. Делайте выводы можно ли винде доверять банковскую информацию. Может и андроид с ios что то отправляют, но за руку не ловил.
Ставьте Linux и спите спокойно.
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aleexxxx
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:40
Народ а кто как бензус тарит сейчас на воге?
а то он акция в ночь с 13 на 14 что -6 грн от стеллы.
есть более выгодные варианты или бежать в ночь закупать?
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mephala
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:03
mephala написав:
есть более выгодные варианты или бежать в ночь закупать?
скорее всего есть , на профильном форуме - т и ш и н а
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Суб 14 лис, 2020 11:53
Последнее обновление принесло опцию уведомления пополнения мобилки по ТП, кто-нибудь в курсе это отключаемо или теперь будильник моно не ставить, моно разбудит!
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anis
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