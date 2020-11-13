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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:40

  vitaliian написав:Ринат решил убить котобанк уникальными условиями кредита и обналички?


Коты должны ответить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:44

Re: Monobank

  Ratatui написав:Коты должны ответить.
снижением ставок по депозитам?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:01

  vitaliian написав:
  Ratatui написав:Коты должны ответить.
снижением ставок по депозитам?


Процентом по киш мишу
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:55

  vitaliian написав:Ринат решил убить котобанк уникальными условиями кредита и обналички?


судя по условиям - это больше против Альфы.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 05:53

Re: Monobank

  Ratatui написав:Коты должны ответить.


Горох на телеге ( или в телеге) - как кому нравится постоянно отвечает на вызовы мира сего. Последний ответ - 11....13.11.2020 лупит кешбеком по проискам недругов.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:38

  vitaliian написав:
  candle645 написав:Сейчас периодически использую Bluestacks для игр - от объемов и разнообразия его совершенно непонятного трафика реально "волосы встают дыбом" и я там даже логиниться под своим основным Google акком никогда не рискну, не говоря уж об установке и использовании банковских приложений, тем более Monobank-а у которого вход по ПИНу и до сих пор нет двухфакторной авторизации...
был у меня планшет на винд.8, покупал его новым, никаких прог не ставил (только гугл хром), вечером зарядил утром 20-30% заряда на остатке, поставил прогу которая мониторит все процессы и ведёт лог, обнаружил что в определённое ночное время в интернет отправляется более 200 мегабайт траффика! файлы отправлялись все системные, из того что смог вынуть - все посещённые мной сайты. Планшет продал. Делайте выводы можно ли винде доверять банковскую информацию. Может и андроид с ios что то отправляют, но за руку не ловил.

Ставьте Linux и спите спокойно.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:40

Re: Monobank

Народ а кто как бензус тарит сейчас на воге?
а то он акция в ночь с 13 на 14 что -6 грн от стеллы.
есть более выгодные варианты или бежать в ночь закупать?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:03

Re: Monobank

  mephala написав:есть более выгодные варианты или бежать в ночь закупать?
скорее всего есть , на профильном форуме - т и ш и н а
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:53

Re: Monobank

Последнее обновление принесло опцию уведомления пополнения мобилки по ТП, кто-нибудь в курсе это отключаемо или теперь будильник моно не ставить, моно разбудит!
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anis
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