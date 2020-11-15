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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2115211621172118>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 06:11

RobinGood
Уже писали.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:00

Re: Monobank

Колеги, прошу пораду!

Виникла проблема з Алі, пропонують повернути кошти через PayPal.
У мене є профіль, однак там відсутні "гаманці" чи рахунки.
Ніколи цим не користувався.
Чи можете просвітити коротко по ПейПел або запропонувати інші варіанти, як магазин з Алі може повернути кошти ???
Чомусь запитання про можливість на кредитку їх не дуже перейняло, написали, що тільки по ПейПел
"we only can refund you via paypal,dear
do you have it?"
Дякую Вам наперед!

П.С. Карту ПейПел привязав, тільки чи діє він в Україні коректно?
І бачу досить немалу комісію за вивід на карту.
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:05

stas_rst Всегда возвращают на тот же кошелек/карту, с которой платил. Открывайте диспут, зачем эта личная переписка с продавцом.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:07

Re: Monobank

  stas_rst написав:Виникла проблема з Алі, пропонують повернути кошти через PayPal.

Не получится. Для нас PayPal не работает на прием, только на оплату ну и возврат оплат, ранее совершенных через PayPal.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:19

Re: Monobank

  stas_rst написав:написали, що тільки по ПейПел
"we only can refund you via paypal,dear
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А що ви їм платили через PayPal? Алі якраз з PayPal не працює. Повернення коштів завжди відбувається таким же чином, як і оплата
Charter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:31

Re: Monobank

Не ведитесь на развод продавца. Наверняка он просит подтвердить получения товара, а в замен обещает вернуть деньги через PayPal. Продаван хочет нае...ть. Открывайте спор.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:37

Re: Monobank

колеги, усім дякую!!!
за вашими порадами буду відкривати суперечку, оскільки реальне намахалово.
за сукупністю фактів, ваших коментів і після перечитаного в гугл про ПейПел в Україні я це зрозумів!
усім гарного дня і здоров"я!
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:48

  stas_rst написав:колеги, усім дякую!!!
за вашими порадами буду відкривати суперечку, оскільки реальне намахалово.
за сукупністю фактів, ваших коментів і після перечитаного в гугл про ПейПел в Україні я це зрозумів!
усім гарного дня і здоров"я!

более того - они таким образом возвращают за товар, а за пересылку - нет, мол только за товар возвращаем. А через диспут вернут всю оплаченную сумму
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:00

  stas_rst написав:колеги, усім дякую!!!
за вашими порадами буду відкривати суперечку, оскільки реальне намахалово.
за сукупністю фактів, ваших коментів і після перечитаного в гугл про ПейПел в Україні я це зрозумів!
усім гарного дня і здоров"я!


Открывайте диспут, и они все вернут, про пейпел то сказки, возврат осуществляется самим алиэкспрессом, и идет туда откуда шла оплата.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:17

Re: Monobank

RobinGood написав:Только увидел, что кешбек за Убер 30% на три поездки.
Кто-то пробовал купить Убер кэш и получить такой же размер кешбека?
Уже писал выше об этом.
На убер кэш начисляется 30%, максимум 150 грн. За покупку 1000 кэша, сверху 150 грн не дали кэшбэк 10% по категории такси.
Я так понимаю, что следующие 2 оплаты за убер пойдут по этому партнёрскому условию и ничего не начислят, т.к. лимит в 150 грн достигнут.

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renegade
 
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