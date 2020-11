Додано: Пон 16 лис, 2020 14:00

Колеги, прошу пораду!



Виникла проблема з Алі, пропонують повернути кошти через PayPal.

У мене є профіль, однак там відсутні "гаманці" чи рахунки.

Ніколи цим не користувався.

Чи можете просвітити коротко по ПейПел або запропонувати інші варіанти, як магазин з Алі може повернути кошти ???

Чомусь запитання про можливість на кредитку їх не дуже перейняло, написали, що тільки по ПейПел

"we only can refund you via paypal,dear

do you have it?"

Дякую Вам наперед!



П.С. Карту ПейПел привязав, тільки чи діє він в Україні коректно?

І бачу досить немалу комісію за вивід на карту.