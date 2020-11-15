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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:43
Re: Monobank
Панове, а не підскажите. IBAN в реквізитах поповнення рахунку іде котловий чи в кожного клієнта він свій?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:46
оба вар-та рабочие
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:47
карта-свой,депо было 2 варианта
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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