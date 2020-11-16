RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2115211621172118

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:43

Re: Monobank

Панове, а не підскажите. IBAN в реквізитах поповнення рахунку іде котловий чи в кожного клієнта він свій?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10146
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:46

  Скупердяй написав:Панове, а не підскажите. IBAN в реквізитах поповнення рахунку іде котловий чи в кожного клієнта він свій?

оба вар-та рабочие
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32937
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2620 раз.
Подякували: 3860 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:47

  Скупердяй написав:Панове, а не підскажите. IBAN в реквізитах поповнення рахунку іде котловий чи в кожного клієнта він свій?

карта-свой,депо было 2 варианта
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4760
З нами з: 03.12.14
Подякував: 693 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:06

  clientage написав:
  Скупердяй написав:Панове, а не підскажите. IBAN в реквізитах поповнення рахунку іде котловий чи в кожного клієнта він свій?

оба вар-та рабочие

Дякую, я маю на увазі саме той що в приложухі "Поповнення карти" - "Реквізити по Україні" там який саме?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10146
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:34

  Скупердяй написав:
  clientage написав:
  Скупердяй написав:Панове, а не підскажите. IBAN в реквізитах поповнення рахунку іде котловий чи в кожного клієнта він свій?

оба вар-та рабочие

Дякую, я маю на увазі саме той що в приложухі "Поповнення карти" - "Реквізити по Україні" там який саме?

Там указан личный ИБАН (ИНН, ФИО)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32937
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2620 раз.
Подякували: 3860 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:26

Скупердяй неодноразово використовував с приложухи. потом решил пополнять с привязанной карты форварда - так проще , только нужно ccv код ввести и все.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3803
З нами з: 23.11.14
Подякував: 656 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:27

  Goodman написав:Скупердяй неодноразово використовував с приложухи. потом решил пополнять с привязанной карты форварда - так проще , только нужно ccv код ввести и все.

а если 100..150К нуна закинуть? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32937
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2620 раз.
Подякували: 3860 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:30

Re: Monobank

  clientage написав:а если 100..150К нуна закинуть?

это не наши методы
должен быть еще выхлоп по кешбеку или по котам.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3803
З нами з: 23.11.14
Подякував: 656 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:47

  Goodman написав:
  clientage написав:а если 100..150К нуна закинуть?

это не наши методы
должен быть еще выхлоп по кешбеку или по котам.

І що, який кишмиш у вашого методу з прив'язаної картки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5037
З нами з: 18.08.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2115211621172118
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.