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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:43
Re: Monobank
Панове, а не підскажите. IBAN в реквізитах поповнення рахунку іде котловий чи в кожного клієнта він свій?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:46
оба вар-та рабочие
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:47
карта-свой,депо было 2 варианта
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:06
Дякую, я маю на увазі саме той що в приложухі "Поповнення карти" - "Реквізити по Україні" там який саме?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:34
Там указан личный ИБАН (ИНН, ФИО)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 лис, 2020 00:26
Скупердяй неодноразово використовував с приложухи. потом решил пополнять с привязанной карты форварда - так проще , только нужно ccv код ввести и все.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Вів 17 лис, 2020 00:27
а если 100..150К нуна закинуть?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 лис, 2020 00:30
Re: Monobank
это не наши методы
должен быть еще выхлоп по кешбеку или по котам.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Вів 17 лис, 2020 00:47
І що, який кишмиш у вашого методу з прив'язаної картки?
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