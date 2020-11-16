Додано: Вів 17 лис, 2020 17:44

Уважаемые коллеги!

Может, кто отправлял посылки на Укрпочте. Кеш-бек на отдельные операции дается только при оформлении он-лайн в Личном кабинете или при оформлении непосредственно в отделении тоже?

Спасибо!

+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/

Промо-код: DNVFS7A