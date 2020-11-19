Уважаемые коллеги!
Может, кто отправлял посылки на Укрпочте. Кеш-бек на отдельные операции дается только при оформлении он-лайн в Личном кабинете или при оформлении непосредственно в отделении тоже?
Спасибо!
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Додано: Вів 17 лис, 2020 17:44
Укрпочта
Уважаемые коллеги!
Может, кто отправлял посылки на Укрпочте. Кеш-бек на отдельные операции дается только при оформлении он-лайн в Личном кабинете или при оформлении непосредственно в отделении тоже?
Спасибо!
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Додано: Вів 17 лис, 2020 17:49
Annet_ в отделении тоже было
Кешбечные карты!
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:32
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:01
эльдорадо
в условиях написано, что при онлайн оплате с доставкой по адресу или на НП
при оналйн оплате с доставкой в магазин для самовывоза кешбека нет ?
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:42
Annet_
в прошом месяце получил кешбек и при отправке посылки через отделение
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