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Monobank

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:44

Укрпочта

Уважаемые коллеги!
Может, кто отправлял посылки на Укрпочте. Кеш-бек на отдельные операции дается только при оформлении он-лайн в Личном кабинете или при оформлении непосредственно в отделении тоже?
Спасибо!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
Повідомлень: 391
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:49

Annet_ в отделении тоже было
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2466
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:32

  renegade написав:Есть кэшбэк 30% на убер на 3 поездки. Можно купить убер кэш и получить такой кэшбэк.
За 1000 грн убер кэша дали 150 грн (максимум), всё, что выше не попало под выплату по категории такси.

А якісь промо-коди або рефералки для нових клієнтів в убері є?
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 71
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:01

эльдорадо

в условиях написано, что при онлайн оплате с доставкой по адресу или на НП
при оналйн оплате с доставкой в магазин для самовывоза кешбека нет ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 781
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:42

Annet_
в прошом месяце получил кешбек и при отправке посылки через отделение
motosmile
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:02

Ельдорадо

  SILVER_UA написав:в условиях написано, что при онлайн оплате с доставкой по адресу или на НП
при оналйн оплате с доставкой в магазин для самовывоза кешбека нет ?

Толковал с горячкой эту тему. Обьясняли карантином, советовали при оплате на сайте не получать в магазине, кешбек не гарантируют. Кура в этом вопросе плавала, толком ответ не дала. Я б не рисковал.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
pepe
 
Повідомлень: 94
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Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:22

Горох

Сегодня, например, мы включим фичу (нужно обновить приложение и в 12.00 заработает), которой ни у кого в Украине точно нет и в мире тоже нет (но это не точно).

Есть чёртовы три цифры, которые я никогда не могу запомнить – это CVV2-код, который написан на обороте карты и используется для платежей в интернет.
Всё – этому конец! Наконец-то я могу установить себе CVV2-код «111» и спать спокойно;)
В пункте меню «Настройки безопасности/Настройки CVV2» выбираете «Собственный CVV2» и всё.
Единственная «ложка дёгтя» – все «блатные» CVV2, типа, 000, 777, 123, 321 и даже 666, уже заняты, поэтому потрудитесь придумать CVV2-код позамысловатей;)
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:37

  Мизантрóп написав:Сегодня, например, мы включим фичу (нужно обновить приложение и в 12.00 заработает), которой ни у кого в Украине точно нет и в мире тоже нет (но это не точно).

Есть чёртовы три цифры, которые я никогда не могу запомнить – это CVV2-код, который написан на обороте карты и используется для платежей в интернет.
Всё – этому конец! Наконец-то я могу установить себе CVV2-код «111» и спать спокойно;)
В пункте меню «Настройки безопасности/Настройки CVV2» выбираете «Собственный CVV2» и всё.
Единственная «ложка дёгтя» – все «блатные» CVV2, типа, 000, 777, 123, 321 и даже 666, уже заняты, поэтому потрудитесь придумать CVV2-код позамысловатей;)

Это хорошо, но у Гороха и так был динамический CVV.
Печально, что в плане защиты это уже не действует. От всяких токенов, подписок и МОТО-транзакций карта не отвяжется, даже после смены cvv.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:21

  Мизантрóп написав:
Есть чёртовы три цифры, которые я никогда не могу запомнить – это CVV2-код, который написан на обороте карты и используется для платежей в интернет.
Всё – этому конец! )

Интересно, а пин код он свой помнит? Или у него там четыре единицы?
Очередное решение проблемы, которой не существует.
DONALD
 
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