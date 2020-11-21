Уважаемые коллеги!
Может, кто отправлял посылки на Укрпочте. Кеш-бек на отдельные операции дается только при оформлении он-лайн в Личном кабинете или при оформлении непосредственно в отделении тоже?
Спасибо!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:44
Укрпочта
Уважаемые коллеги!
Может, кто отправлял посылки на Укрпочте. Кеш-бек на отдельные операции дается только при оформлении он-лайн в Личном кабинете или при оформлении непосредственно в отделении тоже?
Спасибо!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:49
Annet_ в отделении тоже было
Кешбечные карты!
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:32
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:01
эльдорадо
в условиях написано, что при онлайн оплате с доставкой по адресу или на НП
при оналйн оплате с доставкой в магазин для самовывоза кешбека нет ?
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:42
Annet_
в прошом месяце получил кешбек и при отправке посылки через отделение
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:02
Ельдорадо
Толковал с горячкой эту тему. Обьясняли карантином, советовали при оплате на сайте не получать в магазине, кешбек не гарантируют. Кура в этом вопросе плавала, толком ответ не дала. Я б не рисковал.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Нед 22 лис, 2020 10:22
Горох
Сегодня, например, мы включим фичу (нужно обновить приложение и в 12.00 заработает), которой ни у кого в Украине точно нет и в мире тоже нет (но это не точно).
⠀
Есть чёртовы три цифры, которые я никогда не могу запомнить – это CVV2-код, который написан на обороте карты и используется для платежей в интернет.
Всё – этому конец! Наконец-то я могу установить себе CVV2-код «111» и спать спокойно;)
В пункте меню «Настройки безопасности/Настройки CVV2» выбираете «Собственный CVV2» и всё.
Единственная «ложка дёгтя» – все «блатные» CVV2, типа, 000, 777, 123, 321 и даже 666, уже заняты, поэтому потрудитесь придумать CVV2-код позамысловатей;)
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Нед 22 лис, 2020 10:37
Это хорошо, но у Гороха и так был динамический CVV.
Печально, что в плане защиты это уже не действует. От всяких токенов, подписок и МОТО-транзакций карта не отвяжется, даже после смены cvv.
Додано: Нед 22 лис, 2020 11:21
Интересно, а пин код он свой помнит? Или у него там четыре единицы?
Очередное решение проблемы, которой не существует.
|