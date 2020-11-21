Додано: Нед 22 лис, 2020 10:22

Сегодня, например, мы включим фичу (нужно обновить приложение и в 12.00 заработает), которой ни у кого в Украине точно нет и в мире тоже нет (но это не точно).

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Есть чёртовы три цифры, которые я никогда не могу запомнить – это CVV2-код, который написан на обороте карты и используется для платежей в интернет.

Всё – этому конец! Наконец-то я могу установить себе CVV2-код «111» и спать спокойно;)

В пункте меню «Настройки безопасности/Настройки CVV2» выбираете «Собственный CVV2» и всё.

Единственная «ложка дёгтя» – все «блатные» CVV2, типа, 000, 777, 123, 321 и даже 666, уже заняты, поэтому потрудитесь придумать CVV2-код позамысловатей;)

Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))