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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 11:41
Единственная «ложка дёгтя» – все «блатные» CVV2, типа, 000, 777, 123, 321 и даже 666, уже заняты
Напомнило старый анекдот:
Ошибка при регистрации на форуме:
Этот пароль уже занят пользователем IvanPetrov. Придумайте новый пароль !
Что произойдёт тогда, когда вся тысяча возможных CVV уже будет занята
? )))
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:43
комбинаторика считает, что их больше тысячи
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v57
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:45
v57 написав:
комбинаторика считает, что их больше тысячи
Интересно, как это она посчитала.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:55
v57 написав:
комбинаторика считает, что их больше тысячи
Да это настоящий прорыв ! Открытие века !
Жаль, что по математике не дают нобелевские премии )
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