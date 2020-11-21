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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2118211921202121>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:41

Единственная «ложка дёгтя» – все «блатные» CVV2, типа, 000, 777, 123, 321 и даже 666, уже заняты

Напомнило старый анекдот:
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Этот пароль уже занят пользователем IvanPetrov. Придумайте новый пароль !


Что произойдёт тогда, когда вся тысяча возможных CVV уже будет занята ? )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:43

комбинаторика считает, что их больше тысячи :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:45

Re: Monobank

  v57 написав:комбинаторика считает, что их больше тысячи

Интересно, как это она посчитала.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:55

  v57 написав:комбинаторика считает, что их больше тысячи :)

Да это настоящий прорыв ! Открытие века !
Жаль, что по математике не дают нобелевские премии )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:25

  mustbe написав:
Единственная «ложка дёгтя» – все «блатные» CVV2, типа, 000, 777, 123, 321 и даже 666, уже заняты

Напомнило старый анекдот:
Ошибка при регистрации на форуме:
Этот пароль уже занят пользователем IvanPetrov. Придумайте новый пароль !


Что произойдёт тогда, когда вся тысяча возможных CVV уже будет занята ? )))

Что значить заняты? на три разных акка. установил один СВВ...,и ничего...
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:28

Re: Monobank

  ROLF написав:Что значить заняты? на три разных акка. установил один СВВ...,и ничего...

Гороховский так выразился. Значит недоступны для установки, насколько я понимаю, потому что слишком простые.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:28

СВВ 128,256,512 - чур, мои. Попрошу не занимать! Застолбил )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:31

Re: Monobank

  mustbe написав:СВВ 128,256,512 - чур, мои. Попрошу не занимать! Застолбил )

Забивайте и 1024, раз можно больше тысячи :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:40

  ROLF написав:Что значить заняты? на три разных акка. установил один СВВ...,и ничего...

Так напишите - какой именно ? Чтоб народ знал, что это СВВ уже занято.

Количество свободных (незанятых) свв уменьшается с каждой минутой, поспешите забронировать, а то останетесь вообще без свв !

Да, 1024 - тоже бронирую. Попробую как-то влепить 4 цифры в 3 знакоместа.

Горох жжот, конечно )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:04

  mustbe написав:Да, 1024 - тоже бронирую. Попробую как-то влепить 4 цифры в 3 знакоместа.

Горох жжот, конечно )

У АмEx'a - код аналог свв четырехзначный (они называют его CID). Так что если вдруК моня подружится с ними то 1024 вполне пригодиЦЦа ;)
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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