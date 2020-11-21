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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 11:41
Единственная «ложка дёгтя» – все «блатные» CVV2, типа, 000, 777, 123, 321 и даже 666, уже заняты
Напомнило старый анекдот:
Ошибка при регистрации на форуме:
Этот пароль уже занят пользователем IvanPetrov. Придумайте новый пароль !
Что произойдёт тогда, когда вся тысяча возможных CVV уже будет занята
? )))
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mustbe
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:43
комбинаторика считает, что их больше тысячи
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v57
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:45
v57 написав:
комбинаторика считает, что их больше тысячи
Интересно, как это она посчитала.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:55
v57 написав:
комбинаторика считает, что их больше тысячи
Да это настоящий прорыв ! Открытие века !
Жаль, что по математике не дают нобелевские премии )
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mustbe
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Додано: Нед 22 лис, 2020 13:25
mustbe написав:
Единственная «ложка дёгтя» – все «блатные» CVV2, типа, 000, 777, 123, 321 и даже 666, уже заняты
Напомнило старый анекдот:
Ошибка при регистрации на форуме:
Этот пароль уже занят пользователем IvanPetrov. Придумайте новый пароль !
Что произойдёт тогда, когда вся тысяча возможных CVV уже будет занята
? )))
Что значить заняты? на три разных акка. установил один СВВ...,и ничего...
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ROLF
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Додано: Нед 22 лис, 2020 13:28
ROLF написав:
Что значить заняты? на три разных акка. установил один СВВ...,и ничего...
Гороховский так выразился. Значит недоступны для установки, насколько я понимаю, потому что слишком простые.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 13:28
СВВ 128,256,512 - чур, мои. Попрошу не занимать! Застолбил )
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mustbe
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Додано: Нед 22 лис, 2020 13:31
mustbe написав:
СВВ 128,256,512 - чур, мои. Попрошу не занимать! Застолбил )
Забивайте и 1024, раз можно больше тысячи
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Додано: Нед 22 лис, 2020 13:40
ROLF написав:
Что значить заняты? на три разных акка. установил один СВВ...,и ничего...
Так напишите - какой именно ? Чтоб народ знал, что это СВВ уже занято.
Количество свободных (незанятых) свв уменьшается с каждой минутой, поспешите забронировать, а то останетесь вообще без свв !
Да, 1024 - тоже бронирую. Попробую как-то влепить 4 цифры в 3 знакоместа.
Горох жжот, конечно )
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mustbe
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Додано: Нед 22 лис, 2020 14:04
mustbe написав:
Да, 1024 - тоже бронирую. Попробую как-то влепить 4 цифры в 3 знакоместа.
Горох жжот, конечно )
У АмEx'a - код аналог свв четырехзначный (они называют его CID). Так что если вдруК моня подружится с ними то 1024 вполне пригодиЦЦа ;)
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