интеллллллектуалы шифруются
беру 281, 562, 125(наврядли есть еще) или 251
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:05
интеллллллектуалы шифруются
беру 281, 562, 125(наврядли есть еще) или 251
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:12
Жаль, что нет нецелых, отрицательных, комплексных, иррациональных и трансцендентных свв.
Вот там бы я разгулялся )
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