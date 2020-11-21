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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2118211921202121

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:05

  mustbe написав:СВВ 128,256,512 - чур, мои. Попрошу не занимать! Застолбил )

интеллллллектуалы шифруются
беру 281, 562, 125(наврядли есть еще) или 251 :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:12

Жаль, что нет нецелых, отрицательных, комплексных, иррациональных и трансцендентных свв.
Вот там бы я разгулялся )
mustbe
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  #<1 ... 2118211921202121
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