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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:05
mustbe написав:
СВВ 128,256,512 - чур, мои. Попрошу не занимать! Застолбил )
интеллллллектуалы шифруются
беру 281, 562, 125(наврядли есть еще) или 251
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Додано: Нед 22 лис, 2020 14:12
Жаль, что нет нецелых, отрицательных, комплексных, иррациональных и трансцендентных свв.
Вот там бы я разгулялся )
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mustbe
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Додано: Нед 22 лис, 2020 14:40
mustbe написав: ROLF написав:
Что значить заняты? на три разных акка. установил один СВВ...,и ничего...
Так напишите - какой именно ? Чтоб народ знал, что это СВВ уже занято.
Количество свободных (незанятых) свв уменьшается с каждой минутой, поспешите забронировать, а то останетесь вообще без свв !
Да, 1024 - тоже бронирую. Попробую как-то влепить 4 цифры в 3 знакоместа.
Горох жжот, конечно )
666 застолбил.....
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Додано: Нед 22 лис, 2020 14:47
Не может быть.
666 - уже Горох занял
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Додано: Нед 22 лис, 2020 14:53
mustbe написав:
Не может быть.
666 - уже Горох занял
Аааа..,то я телефон вверх ногами держал)))
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ROLF
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Додано: Нед 22 лис, 2020 15:19
mustbe написав:
СВВ 128,256,512 - чур, мои. Попрошу не занимать! Застолбил )
А для чого цілих три штуки?
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Додано: Нед 22 лис, 2020 15:24
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
СВВ 128,256,512 - чур, мои. Попрошу не занимать! Застолбил )
А для чого цілих три штуки?
Динамиічный)
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Додано: Нед 22 лис, 2020 15:38
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
СВВ 128,256,512 - чур, мои. Попрошу не занимать! Застолбил )
А для чого цілих три штуки?
Ну а вдруг забудешь какой.
А так есть три попытки, на одной да угадаешь: сэм? восэм? ааа, дев'ять!
Мне сложнее, нуна еще помнить куда шифтанул, обычно, канешна, к правым
... но бывает и на левизну заносит: все взять и поделить, по справедливости, чел челу -- друг, тов и бро
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 22 лис, 2020 15:47
Flamingo написав: mustbe написав:
Да, 1024 - тоже бронирую. Попробую как-то влепить 4 цифры в 3 знакоместа.
Горох жжот, конечно )
У АмEx'a - код аналог свв четырехзначный (они называют его CID). Так что если вдруК моня подружится с ними то 1024 вполне пригодиЦЦа
Исключено! Горох ненавидит Amex. Даже целый пост когда-то делал почему они с Дубилетом-старшим не договорились о приходе Амекса в Украину. Если коротко-Амекс хотел денег. А Горох привык, что деньги платят ему.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 16:03
Можна зробити 111111. 1 удвічі худіша інших цифр, має влізти
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