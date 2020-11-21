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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2118211921202121

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:05

  mustbe написав:СВВ 128,256,512 - чур, мои. Попрошу не занимать! Застолбил )

интеллллллектуалы шифруются
беру 281, 562, 125(наврядли есть еще) или 251 :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:12

Жаль, что нет нецелых, отрицательных, комплексных, иррациональных и трансцендентных свв.
Вот там бы я разгулялся )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:40

  mustbe написав:
  ROLF написав:Что значить заняты? на три разных акка. установил один СВВ...,и ничего...

Так напишите - какой именно ? Чтоб народ знал, что это СВВ уже занято.

Количество свободных (незанятых) свв уменьшается с каждой минутой, поспешите забронировать, а то останетесь вообще без свв !

Да, 1024 - тоже бронирую. Попробую как-то влепить 4 цифры в 3 знакоместа.

Горох жжот, конечно )

666 застолбил.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:47

Не может быть.
666 - уже Горох занял
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:53

  mustbe написав:Не может быть.
666 - уже Горох занял

Аааа..,то я телефон вверх ногами держал)))
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:19

  mustbe написав:СВВ 128,256,512 - чур, мои. Попрошу не занимать! Застолбил )

А для чого цілих три штуки?
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:24

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:СВВ 128,256,512 - чур, мои. Попрошу не занимать! Застолбил )

А для чого цілих три штуки?

Динамиічный)
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:38

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:СВВ 128,256,512 - чур, мои. Попрошу не занимать! Застолбил )

А для чого цілих три штуки?

Ну а вдруг забудешь какой.
А так есть три попытки, на одной да угадаешь: сэм? восэм? ааа, дев'ять! :mrgreen:
Мне сложнее, нуна еще помнить куда шифтанул, обычно, канешна, к правым :(
... но бывает и на левизну заносит: все взять и поделить, по справедливости, чел челу -- друг, тов и бро :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:47

  Flamingo написав:
  mustbe написав:Да, 1024 - тоже бронирую. Попробую как-то влепить 4 цифры в 3 знакоместа.

Горох жжот, конечно )

У АмEx'a - код аналог свв четырехзначный (они называют его CID). Так что если вдруК моня подружится с ними то 1024 вполне пригодиЦЦа ;)

Исключено! Горох ненавидит Amex. Даже целый пост когда-то делал почему они с Дубилетом-старшим не договорились о приходе Амекса в Украину. Если коротко-Амекс хотел денег. А Горох привык, что деньги платят ему.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:03

Re: Monobank

Можна зробити 111111. 1 удвічі худіша інших цифр, має влізти :)
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