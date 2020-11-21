Можна зробити 111111. 1 удвічі худіша інших цифр, має влізти
Не, даже единичек - шесть штук не влезет.
4-5, не больше
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 16:08
Не, даже единичек - шесть штук не влезет.
4-5, не больше
Додано: Нед 22 лис, 2020 16:45
Re: Monobank
бронюю *** та ### ))
Зараз переглядають цей форум: gorbatiuk_v, ingtrans, J, vitaliy_berdinskikh, Искатель і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|