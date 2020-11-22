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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2119212021212122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:08

Можна зробити 111111. 1 удвічі худіша інших цифр, має влізти

Не, даже единичек - шесть штук не влезет.
4-5, не больше
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:45

Re: Monobank

бронюю *** та ### ))
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:52

Re: Monobank

DONALD написав:
  Мизантрóп написав:
Есть чёртовы три цифры, которые я никогда не могу запомнить – это CVV2-код, который написан на обороте карты и используется для платежей в интернет.
Всё – этому конец! )

Интересно, а пин код он свой помнит? Или у него там четыре единицы?
Очередное решение проблемы, которой не существует.
Это он таким образом хотел быть ближе тупой части клиентов, ведь они самые щедрые
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 06:18

Re: Monobank

  2XL написав:Это он таким образом хотел быть ближе тупой части клиентов
месяц, как начал активно катать карту Моно - и я уже круче, чем 52% клиентов, судя по котанаградам
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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  #<1 ... 2119212021212122
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