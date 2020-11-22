Можна зробити 111111. 1 удвічі худіша інших цифр, має влізти
Не, даже единичек - шесть штук не влезет.
4-5, не больше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 16:08
Не, даже единичек - шесть штук не влезет.
4-5, не больше
Додано: Нед 22 лис, 2020 16:45
Re: Monobank
бронюю *** та ### ))
Додано: Нед 22 лис, 2020 23:52
Re: Monobank
Это он таким образом хотел быть ближе тупой части клиентов, ведь они самые щедрые
Размер имеет значение.
Додано: Пон 23 лис, 2020 06:18
Re: Monobank
месяц, как начал активно катать карту Моно - и я уже круче, чем 52% клиентов, судя по котанаградам
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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