RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2119212021212122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:08

Можна зробити 111111. 1 удвічі худіша інших цифр, має влізти

Не, даже единичек - шесть штук не влезет.
4-5, не больше
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4892
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:45

Re: Monobank

бронюю *** та ### ))
YaVI
 
Повідомлень: 527
З нами з: 30.03.10
Подякував: 15 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:52

Re: Monobank

DONALD написав:
  Мизантрóп написав:
Есть чёртовы три цифры, которые я никогда не могу запомнить – это CVV2-код, который написан на обороте карты и используется для платежей в интернет.
Всё – этому конец! )

Интересно, а пин код он свой помнит? Или у него там четыре единицы?
Очередное решение проблемы, которой не существует.
Это он таким образом хотел быть ближе тупой части клиентов, ведь они самые щедрые
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3487
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 06:18

Re: Monobank

  2XL написав:Это он таким образом хотел быть ближе тупой части клиентов
месяц, как начал активно катать карту Моно - и я уже круче, чем 52% клиентов, судя по котанаградам
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3840
З нами з: 23.11.14
Подякував: 656 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 08:24

  Goodman написав:
  2XL написав:Это он таким образом хотел быть ближе тупой части клиентов
месяц, как начал активно катать карту Моно - и я уже круче, чем 52% клиентов, судя по котанаградам

Зачем вы их не отключите?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5136
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:50

Re: Monobank

  Flamingo написав:Зачем вы их не отключите?

Как именно они вам мешают?
Charter
 
Повідомлень: 71
З нами з: 27.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:57

Charter Они не мешают, просто толку от них нет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2467
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:01

  Charter написав:
  Flamingo написав:Зачем вы их не отключите?

Как именно они вам мешают?

Ну примерно как куча мусора у вас дома, периодически попадающая на глаза
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5136
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:06

  Flamingo написав:
  Charter написав:
  Flamingo написав:Зачем вы их не отключите?

Как именно они вам мешают?

Ну примерно как куча мусора у вас дома, периодически попадающая на глаза

Ну я с них футболку поимел, хотел кофту, но пока она стоила 50 - не успел набрать 50, потом подорожала до 75 - не успевал набрать 75 (так чтоб без фанатизма) до окончания работы мерчанта. А так - ничем они вообще не мешают, чтобы попадаться на глаза, нужно специально туда заходить.
П.С. Глянул, я в топ 2000 :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28128
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 6761 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 2119212021212122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], izibank, velvet, Vorlon, Кочевник, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26551)
23.11.2020 10:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.