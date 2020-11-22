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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 16:08
Можна зробити 111111. 1 удвічі худіша інших цифр, має влізти
Не, даже единичек - шесть штук не влезет.
4-5, не больше
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Додано: Нед 22 лис, 2020 16:45
бронюю *** та ### ))
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Додано: Нед 22 лис, 2020 23:52
DONALD написав: Мизантрóп написав:
⠀
Есть чёртовы три цифры, которые я никогда не могу запомнить
– это CVV2-код, который написан на обороте карты и используется для платежей в интернет.
Всё – этому конец! )
Интересно, а пин код он свой помнит? Или у него там четыре единицы?
Очередное решение проблемы, которой не существует.
Это он таким образом хотел быть ближе тупой части клиентов, ведь они самые щедрые
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 06:18
2XL написав:
Это он таким образом хотел быть ближе тупой части клиентов
месяц, как начал активно катать карту Моно - и я уже круче, чем 52% клиентов, судя по котанаградам
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Пон 23 лис, 2020 08:24
Goodman написав: 2XL написав:
Это он таким образом хотел быть ближе тупой части клиентов
месяц, как начал активно катать карту Моно - и я уже круче, чем 52% клиентов, судя по котанаградам
Зачем вы их не отключите?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 23 лис, 2020 09:50
Flamingo написав:
Зачем вы их не отключите?
Как именно они вам мешают?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 09:57
Charter Они не мешают, просто толку от них нет
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:01
Charter написав: Flamingo написав:
Зачем вы их не отключите?
Как именно они вам мешают?
Ну примерно как куча мусора у вас дома, периодически попадающая на глаза
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:06
Flamingo написав: Charter написав: Flamingo написав:
Зачем вы их не отключите?
Как именно они вам мешают?
Ну примерно как куча мусора у вас дома, периодически попадающая на глаза
Ну я с них футболку поимел, хотел кофту, но пока она стоила 50 - не успел набрать 50, потом подорожала до 75 - не успевал набрать 75 (так чтоб без фанатизма) до окончания работы мерчанта. А так - ничем они вообще не мешают, чтобы попадаться на глаза, нужно специально туда заходить.
П.С. Глянул, я в топ 2000
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Faceless
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