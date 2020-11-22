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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:50

Boundless вроде депозит, а не просто карту
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2468
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 192 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:52

Re: Monobank

omb написав:Boundless вроде депозит, а не просто карту
Карту тоже можно, но там нюансы
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1893
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 110 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:59

  Boundless написав:
omb написав:Boundless вроде депозит, а не просто карту
Карту тоже можно, но там нюансы

Пополнять надо от 1000 грн. Присумме ниже приват возьмёт фиксированно 5 грн. а моня вернет только 0,5 чистыми. Раньше было что При пополнении обязательно надо НЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬСЯ в терминале картой привата, а просто выбирать икону моньки и вводить номер карты. Приват с суммы попрлнения возьмет минимум 5 грн. Или 0,5 % Кэшбек зачисляется автоматически на 0.6% грязными от суммы зачисления на карту. Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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