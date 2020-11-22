|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 10:50
Boundless вроде депозит, а не просто карту
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2468
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 10:52
omb написав:Boundless вроде депозит, а не просто карту
Карту тоже можно, но там нюансы
.......
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1893
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 10:59
Boundless написав:
omb написав:Boundless вроде депозит, а не просто карту
Карту тоже можно, но там нюансы
Пополнять надо от 1000 грн. Присумме ниже приват возьмёт фиксированно 5 грн. а моня вернет только 0,5 чистыми. Раньше было что При пополнении обязательно надо НЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬСЯ в терминале картой привата, а просто выбирать икону моньки и вводить номер карты. Приват с суммы попрлнения возьмет минимум 5 грн. Или 0,5 % Кэшбек зачисляется автоматически на 0.6% грязными от суммы зачисления на карту. Как-то так...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5139
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 1184 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur
, ingtrans
, izibank
, Kevin
, lel
, ramaz
, unlock
, valya
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|