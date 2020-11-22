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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 10:50
Boundless вроде депозит, а не просто карту
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:52
omb написав:Boundless вроде депозит, а не просто карту
Карту тоже можно, но там нюансы
.......
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Boundless
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:59
Boundless написав:
omb написав:Boundless вроде депозит, а не просто карту
Карту тоже можно, но там нюансы
Пополнять надо от 1000 грн. Присумме ниже приват возьмёт фиксированно 5 грн. а моня вернет только 0,5 чистыми. Раньше было что При пополнении обязательно надо НЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬСЯ в терминале картой привата, а просто выбирать икону моньки и вводить номер карты. Приват с суммы попрлнения возьмет минимум 5 грн. Или 0,5 % Кэшбек зачисляется автоматически на 0.6% грязными от суммы зачисления на карту. Как-то так...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Пон 23 лис, 2020 13:32
omb написав:
Charter Они не мешают, просто толку от них нет
Но не мешают же.
Flamingo написав:
Ну примерно как куча мусора у вас дома, периодически попадающая на глаза
Не, не так. Разве что куча мусора лежит у вас в сарае, куда никто никогда не заходит, но вы, зачем то, сами специально туда идёте, чтобы посмотреть на эту кучу и повозмущаться
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Charter
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Додано: Пон 23 лис, 2020 13:56
Charter
ну у меня отключены
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 23 лис, 2020 14:03
Charter написав:
Не, не так. Разве что куча мусора лежит у вас в сарае, куда никто никогда не заходит, но вы, зачем то, сами специально туда идёте, чтобы посмотреть на эту кучу и повозмущаться
Да ладно, я так подозреваю, что приходит уведомление при каждом получении награды
Во всяком случае у меня, при отключенных наградах, один раз всплыло уведомление про получение какой-то награды
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Пон 23 лис, 2020 14:12
Charter написав: omb написав:
Charter Они не мешают, просто толку от них нет
Но не мешают же.
Flamingo написав:
Ну примерно как куча мусора у вас дома, периодически попадающая на глаза
Не, не так. Разве что куча мусора лежит у вас в сарае, куда никто никогда не заходит, но вы, зачем то, сами специально туда идёте, чтобы посмотреть на эту кучу и повозмущаться
Извините, а где вы увидели с моей стороны возмущение? Я спросил (причем заметьте даже не у вас) зачем человек не отключит это. Это по вашему возмущение?
Лично у меня нет мусора ни в сарае ни в телефоне - ачивки я отключил по всем "подконтрольным" мне аккам еще в день их введения. Поэтому у меня "чисто". А у вас по ходу по другому
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 23 лис, 2020 14:45
Faceless написав:
П.С. Глянул, я в топ 2000
Вот зачем, ВЫ ЭТО НАПИСАЛИ?
Ночь не усну , всех на ноги подыму.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Додано: Пон 23 лис, 2020 14:50
Goodman
Вам больше нечем заняться?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 14:54
Flamingo написав:
Зачем вы их не отключите?
Меня спросили - я отвечу.
Случайно их нашел, зашел, поглядел.
Потом пошел в "магазин" - там болт , все прошло, все продали, все остальное сьели мыши.
Начал пересматривать иконы - в целях самообразовани, что делать и чё дают.
Бальзам Гороху на душу - открыл много граней для себя использования карты МОНО , поимел пользы как морально , так и материально. Шо талмуды листать, а шо иконы посмотреть - и удивиться "А РАЗВЕ ТАК МОЖНО БЫЛО?" Пересматриваю икону. пересматриваю ютьюб как эти иконы "покороче" открыть - не все ж сидеть водку жрать да материться. Горох дурного не зробить.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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- Подякували: 429 раз.
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