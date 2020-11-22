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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2121212221232124>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:50

Boundless вроде депозит, а не просто карту
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2469
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 192 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:52

Re: Monobank

omb написав:Boundless вроде депозит, а не просто карту
Карту тоже можно, но там нюансы
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1893
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:59

  Boundless написав:
omb написав:Boundless вроде депозит, а не просто карту
Карту тоже можно, но там нюансы

Пополнять надо от 1000 грн. Присумме ниже приват возьмёт фиксированно 5 грн. а моня вернет только 0,5 чистыми. Раньше было что При пополнении обязательно надо НЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬСЯ в терминале картой привата, а просто выбирать икону моньки и вводить номер карты. Приват с суммы попрлнения возьмет минимум 5 грн. Или 0,5 % Кэшбек зачисляется автоматически на 0.6% грязными от суммы зачисления на карту. Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:32

Re: Monobank

  omb написав:Charter Они не мешают, просто толку от них нет

Но не мешают же.

  Flamingo написав:Ну примерно как куча мусора у вас дома, периодически попадающая на глаза


Не, не так. Разве что куча мусора лежит у вас в сарае, куда никто никогда не заходит, но вы, зачем то, сами специально туда идёте, чтобы посмотреть на эту кучу и повозмущаться
Charter
 
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Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:56

Charter ну у меня отключены :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2469
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 192 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:03

  Charter написав:Не, не так. Разве что куча мусора лежит у вас в сарае, куда никто никогда не заходит, но вы, зачем то, сами специально туда идёте, чтобы посмотреть на эту кучу и повозмущаться

Да ладно, я так подозреваю, что приходит уведомление при каждом получении награды ;)
Во всяком случае у меня, при отключенных наградах, один раз всплыло уведомление про получение какой-то награды :)
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлень: 612
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:12

  Charter написав:
  omb написав:Charter Они не мешают, просто толку от них нет

Но не мешают же.

  Flamingo написав:Ну примерно как куча мусора у вас дома, периодически попадающая на глаза


Не, не так. Разве что куча мусора лежит у вас в сарае, куда никто никогда не заходит, но вы, зачем то, сами специально туда идёте, чтобы посмотреть на эту кучу и повозмущаться

Извините, а где вы увидели с моей стороны возмущение? Я спросил (причем заметьте даже не у вас) зачем человек не отключит это. Это по вашему возмущение?
Лично у меня нет мусора ни в сарае ни в телефоне - ачивки я отключил по всем "подконтрольным" мне аккам еще в день их введения. Поэтому у меня "чисто". А у вас по ходу по другому ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:45

Re: Monobank

  Faceless написав:П.С. Глянул, я в топ 2000

Вот зачем, ВЫ ЭТО НАПИСАЛИ?
Ночь не усну , всех на ноги подыму.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:50

Goodman
Вам больше нечем заняться? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:54

Re: Monobank

  Flamingo написав:Зачем вы их не отключите?


Меня спросили - я отвечу.
Случайно их нашел, зашел, поглядел.
Потом пошел в "магазин" - там болт , все прошло, все продали, все остальное сьели мыши.
Начал пересматривать иконы - в целях самообразовани, что делать и чё дают.
Бальзам Гороху на душу - открыл много граней для себя использования карты МОНО , поимел пользы как морально , так и материально. Шо талмуды листать, а шо иконы посмотреть - и удивиться "А РАЗВЕ ТАК МОЖНО БЫЛО?" Пересматриваю икону. пересматриваю ютьюб как эти иконы "покороче" открыть - не все ж сидеть водку жрать да материться. Горох дурного не зробить.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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