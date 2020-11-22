RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222123212421252126>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:58

Re: Monobank

  Vorlon написав:Вам больше нечем заняться?

Да , все само крутится . Столбы посажены, оповещения заведены.
Коты как последний аргумент в споре - есть люди, которым не обьяснить и не наставить на путь истинный , тогда вопрос - сколько у тя "котов"? А у меня столько - все, иди гуляй, работай на своими ошибками.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3854
З нами з: 23.11.14
Подякував: 656 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:15

  Goodman написав:
  Vorlon написав:Вам больше нечем заняться?

Да , все само крутится . Столбы посажены, оповещения заведены.
Коты как последний аргумент в споре - есть люди, которым не обьяснить и не наставить на путь истинный , тогда вопрос - сколько у тя "котов"? А у меня столько - все, иди гуляй, работай на своими ошибками.

И сколько у вас котов?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28135
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 6762 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:47

  Faceless написав:
  Goodman написав:
  Vorlon написав:Вам больше нечем заняться?

Да , все само крутится . Столбы посажены, оповещения заведены.
Коты как последний аргумент в споре - есть люди, которым не обьяснить и не наставить на путь истинный , тогда вопрос - сколько у тя "котов"? А у меня столько - все, иди гуляй, работай на своими ошибками.

И сколько у вас котов?

Лучше меряться суммой КБ и наколядованых %% :)
Все остальное от л̶у̶к̶а̶в̶о̶г̶о Гроха :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33010
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2622 раз.
Подякували: 3872 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:55

clientage а толку мерять, если моня далеко не кешбечный лидер
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2471
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:42

Re: Monobank

  Flamingo написав:А у вас по ходу по другому

У меня по-другому, как у всех по умолчанию. Чтобы увидеть эти "награды" нужен свайп - я его не делаю :D . И чтобы увидеть информацию о новой медальке, тоже нужен свайп ( вроде) :D
Charter
 
Повідомлень: 73
З нами з: 27.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:44

Re: Monobank

  Faceless написав:И сколько у вас котов?

за 1,5 месяца котов только 13
скоро будет кот за 1000 кешбека , х-ня там осталась
до 01-11- 2020 Моня лежала,но когда ПУМБ порезал кешбеки на продукты - был послан на полку и Моня начала летать.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3854
З нами з: 23.11.14
Подякував: 656 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:48

Re: Monobank

Сегодня monobank в честь своего дня рождения помимо прочего сообщил, что я с ним уже 1104 дня :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1794
З нами з: 31.07.19
Подякував: 39 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:57

  ingtrans написав:Сегодня monobank в честь своего дня рождения помимо прочего сообщил, что я с ним уже 1104 дня :)


А я 1115. :D
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7423
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:59

Ratatui а мне написал, что я писал в поддержку 3 раза , и это были разы когда пошел сбой по кешбеку при переводе с дружественного моне Абанка. Целый вечер дурили и трепали нервы.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3854
З нами з: 23.11.14
Подякував: 656 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:09

  Ratatui написав:
  ingtrans написав:Сегодня monobank в честь своего дня рождения помимо прочего сообщил, что я с ним уже 1104 дня :)


А я 1115. :D

1119 нас Лазарей у них мало
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4809
З нами з: 03.12.14
Подякував: 708 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 21222123212421252126>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], maxprofit, octopus, ramaz, Кочевник і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21251)
23.11.2020 19:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.