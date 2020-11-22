|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 14:58
Vorlon написав:
Вам больше нечем заняться?
Да , все само крутится . Столбы посажены, оповещения заведены.
Коты как последний аргумент в споре - есть люди, которым не обьяснить и не наставить на путь истинный , тогда вопрос - сколько у тя "котов"? А у меня столько - все, иди гуляй, работай на своими ошибками.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 656 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 15:15
Goodman написав: Vorlon написав:
Вам больше нечем заняться?
Да , все само крутится . Столбы посажены, оповещения заведены.
Коты как последний аргумент в споре - есть люди, которым не обьяснить и не наставить на путь истинный , тогда вопрос - сколько у тя "котов"? А у меня столько - все, иди гуляй, работай на своими ошибками.
И сколько у вас котов?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28135
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1184 раз.
- Подякували: 6762 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:47
Faceless написав: Goodman написав: Vorlon написав:
Вам больше нечем заняться?
Да , все само крутится . Столбы посажены, оповещения заведены.
Коты как последний аргумент в споре - есть люди, которым не обьяснить и не наставить на путь истинный , тогда вопрос - сколько у тя "котов"? А у меня столько - все, иди гуляй, работай на своими ошибками.
И сколько у вас котов?
Лучше меряться суммой КБ и наколядованых %%
Все остальное от л̶у̶к̶а̶в̶о̶г̶о Гроха
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33010
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2622 раз.
- Подякували: 3872 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:55
clientage а толку мерять, если моня далеко не кешбечный лидер
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2471
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:42
Flamingo написав:
А у вас по ходу по другому
У меня по-другому, как у всех по умолчанию. Чтобы увидеть эти "награды" нужен свайп - я его не делаю
. И чтобы увидеть информацию о новой медальке, тоже нужен свайп ( вроде)
-
Charter
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 27.03.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:44
Faceless написав:
И сколько у вас котов?
за 1,5 месяца котов только 13
скоро будет кот за 1000 кешбека , х-ня там осталась
до 01-11- 2020 Моня лежала,но когда ПУМБ порезал кешбеки на продукты - был послан на полку и Моня начала летать.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 656 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7423
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 702 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:59
Ratatui а мне написал, что я писал в поддержку 3 раза , и это были разы когда пошел сбой по кешбеку при переводе с дружественного моне Абанка. Целый вечер дурили и трепали нервы.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 656 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:09
1119 нас Лазарей у них мало
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4809
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 708 раз.
- Подякували: 866 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|