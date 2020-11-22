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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:10

  ingtrans написав:Сегодня monobank в честь своего дня рождения помимо прочего сообщил, что я с ним уже 1104 дня :)

Тоже 1104. Моя первая заявка на бету где-то потерялась, потому зарегился с опозданием.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:10

Слабаки - 1123 дня :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:12

Re: Monobank

  Vorlon написав:Слабаки

а вы катов пакажите.... пакажите КПД :mrgreen:
PS Шутка , уважаю!
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:14

  Vorlon написав:Слабаки - 1123 дня :D

Кол-во дней то ерунда. Вот кто на сколько моню на кишмиш разул, вот это интересно :mrgreen:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:22

  Vorlon написав:Слабаки - 1123 дня :D

1121.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:23

5480.37 грн. кэшбека.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:32

  lov2108 написав:
  Vorlon написав:Слабаки - 1123 дня :D

Кол-во дней то ерунда. Вот кто на сколько моню на кишмиш разул, вот это интересно :mrgreen:

кассиры АТБ :lol:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:37

Re: Monobank

А когда это моня начал платежи на следующий день отправлять? Сегодня отправил 3 на форвард, ни один не дошел
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:37

Re: Monobank

1097 днів, 10565,2 грн кешбека
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:38

  lov2108 написав:
  Vorlon написав:Слабаки - 1123 дня :D

Кол-во дней то ерунда. Вот кто на сколько моню на кишмиш разул, вот это интересно :mrgreen:

852 дня.
1452 покупки.
7450 кешбек.
IDAN
 
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