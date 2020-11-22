Тоже 1104. Моя первая заявка на бету где-то потерялась, потому зарегился с опозданием.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:10
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:12
Re: Monobank
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:14
Кол-во дней то ерунда. Вот кто на сколько моню на кишмиш разул, вот это интересно
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Додано: Пон 23 лис, 2020 19:32
кассиры АТБ
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:37
Re: Monobank
А когда это моня начал платежи на следующий день отправлять? Сегодня отправил 3 на форвард, ни один не дошел
.......
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:37
Re: Monobank
1097 днів, 10565,2 грн кешбека
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:38
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