852 дня.
1452 покупки.
7450 кешбек.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:38
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:40
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Додано: Пон 23 лис, 2020 19:48
Re: Monobank
Сіми нема ...
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:54
maxprofit а карты других банков для кешбека используете?
Кешбечные карты!
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:14
963дня
1350покупок
7400грн кш
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:18
Побывали всесте в 3х странах, а если бы гад кошара не заглючил, то было бы в 4х.
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:18
Re: Monobank
1017 дня
2379 кешбек
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:33
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:46
А вот поднимите руки, кому написали, что клиентов, с таким же именем, как у вас - меньше ста?
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