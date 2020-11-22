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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:38

  lov2108 написав:
  Vorlon написав:Слабаки - 1123 дня :D

Кол-во дней то ерунда. Вот кто на сколько моню на кишмиш разул, вот это интересно :mrgreen:

852 дня.
1452 покупки.
7450 кешбек.
IDAN
 
Повідомлень: 120
З нами з: 01.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:40

  maxprofit написав:1097 днів, 10565,2 грн кешбека

Ок. А в Сіми ця сума за скільки піднімалась?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35201
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:48

Re: Monobank

Сіми нема ...
maxprofit
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:54

maxprofit а карты других банков для кешбека используете?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2473
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 192 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:14

963дня
1350покупок
7400грн кш
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлень: 3679
З нами з: 22.12.16
Подякував: 282 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:16

2105 покупок киш миш 6925
Ratatui
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Повідомлень: 7427
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 702 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:18

Побывали всесте в 3х странах, а если бы гад кошара не заглючил, то было бы в 4х.
Ratatui
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Повідомлень: 7427
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Подякував: 113 раз.
Подякували: 702 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:18

Re: Monobank

1017 дня
2379 кешбек
тарасов
 
Повідомлень: 444
З нами з: 20.03.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:33

  lov2108 написав:
  Vorlon написав:Слабаки - 1123 дня :D

Кол-во дней то ерунда. Вот кто на сколько моню на кишмиш разул, вот это интересно :mrgreen:

У меня немного. Моно часто месяцами на полке лежал, потому всего 6500+ грн кешбека. Ну и 71 кот :mrgreen:
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 28138
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 6762 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:46

А вот поднимите руки, кому написали, что клиентов, с таким же именем, как у вас - меньше ста?
M-Audio
 
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З нами з: 23.03.11
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Подякували: 298 раз.
 
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