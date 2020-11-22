|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:38
852 дня.
1452 покупки.
7450 кешбек.
-
IDAN
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 01.03.17
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:40
maxprofit написав:
1097 днів, 10565,2 грн кешбека
Ок. А в Сіми ця сума за скільки піднімалась?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35201
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1760 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:48
Сіми нема ...
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 1032
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1163 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:54
maxprofit а карты других банков для кешбека используете?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2473
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:14
963дня
1350покупок
7400грн кш
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3679
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:16
2105 покупок киш миш 6925
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7427
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 702 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:18
Побывали всесте в 3х странах, а если бы гад кошара не заглючил, то было бы в 4х.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7427
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 702 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:18
1017 дня
2379 кешбек
-
тарасов
-
-
- Повідомлень: 444
- З нами з: 20.03.14
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:33
У меня немного. Моно часто месяцами на полке лежал, потому всего 6500+ грн кешбека. Ну и 71 кот
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28138
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1184 раз.
- Подякували: 6762 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:46
А вот поднимите руки, кому написали, что клиентов, с таким же именем, как у вас - меньше ста?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1876
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 321 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|