51449
1798 покупок, 9595,60 грн кешбэка, 10 стран
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 21:01
Re: Monobank
51449
1798 покупок, 9595,60 грн кешбэка, 10 стран
Додано: Пон 23 лис, 2020 21:05
Те, кто хвастается большим кэшбэком, просто признаются, что не осилили симкину платину (хотя бы). Ну или пропустили
Хотя допускаю, что особо знатные корифеи из обоих корыт похарчевались
Додано: Пон 23 лис, 2020 21:08
Она то есть. Но с лета больше регулярно не радует
И чтоб не оффтоп, хочу похвалить кота
В начале месяца я решил кое-что прикупить на сайте одного интернет-магазина.
Wildberries называется. Во всемя оплаты у них что то там заглючило, типа неуспешная оплата и меня выбило со страницы заказа. Но, по факту деньги снялись.
И остался я, как тот дед с бабой, у разбитого корыта - ни одного подтверждения что я куда то там им платил и что то заказывал. Неделю эти *удилы из того *овномагазина морозились, потом таки ответили и даже написали что нашли заказ и он успешен. И даже дали трек. Правда он оказался левый, совершенно от другого заказа. После того как я написал им о подлоге с треком, этот жлобомагазин wildberries вообще ушел в режим "шланг".
Так вот, к чести монобанка, после того как я оспорил ту транзакцию, в ситуации быстро разобрались и деньги снова у меня на карте.
В общем, мораль такова: если что, не пользуйтесь этим дерьмом Wildberries.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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