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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:01

Re: Monobank

  M-Audio написав:А вот поднимите руки, кому написали, что клиентов, с таким же именем, как у вас - меньше ста?

51449 :)

1798 покупок, 9595,60 грн кешбэка, 10 стран
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:05

Те, кто хвастается большим кэшбэком, просто признаются, что не осилили симкину платину (хотя бы). Ну или пропустили :-)
Хотя допускаю, что особо знатные корифеи из обоих корыт похарчевались :-)
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:08

  maxprofit написав:Сіми нема ...

Она то есть. Но с лета больше регулярно не радует :|

И чтоб не оффтоп, хочу похвалить кота 8) 8) 8)

В начале месяца я решил кое-что прикупить на сайте одного интернет-магазина.
Wildberries называется. Во всемя оплаты у них что то там заглючило, типа неуспешная оплата и меня выбило со страницы заказа. Но, по факту деньги снялись.
И остался я, как тот дед с бабой, у разбитого корыта - ни одного подтверждения что я куда то там им платил и что то заказывал. Неделю эти *удилы из того *овномагазина морозились, потом таки ответили и даже написали что нашли заказ и он успешен. И даже дали трек. Правда он оказался левый, совершенно от другого заказа. После того как я написал им о подлоге с треком, этот жлобомагазин wildberries вообще ушел в режим "шланг".
Так вот, к чести монобанка, после того как я оспорил ту транзакцию, в ситуации быстро разобрались и деньги снова у меня на карте.

В общем, мораль такова: если что, не пользуйтесь этим дерьмом Wildberries.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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