Додано: Пон 23 лис, 2020 21:08

maxprofit написав: Сіми нема ... Сіми нема ...

Она то есть. Но с лета больше регулярно не радуетИ чтоб не оффтоп, хочу похвалить котаВ начале месяца я решил кое-что прикупить на сайте одного интернет-магазина.Wildberries называется. Во всемя оплаты у них что то там заглючило, типа неуспешная оплата и меня выбило со страницы заказа. Но, по факту деньги снялись.И остался я, как тот дед с бабой, у разбитого корыта - ни одного подтверждения что я куда то там им платил и что то заказывал. Неделю эти *удилы из того *овномагазина морозились, потом таки ответили и даже написали что нашли заказ и он успешен. И даже дали трек. Правда он оказался левый, совершенно от другого заказа. После того как я написал им о подлоге с треком, этот жлобомагазин wildberries вообще ушел в режим "шланг".Так вот, к чести монобанка, после того как я оспорил ту транзакцию, в ситуации быстро разобрались и деньги снова у меня на карте.В общем, мораль такова: если что, не пользуйтесь этим дерьмом Wildberries.