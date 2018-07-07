51449
1798 покупок, 9595,60 грн кешбэка, 10 стран
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 21:01
Re: Monobank
51449
1798 покупок, 9595,60 грн кешбэка, 10 стран
Додано: Пон 23 лис, 2020 21:05
Те, кто хвастается большим кэшбэком, просто признаются, что не осилили симкину платину (хотя бы). Ну или пропустили
Хотя допускаю, что особо знатные корифеи из обоих корыт похарчевались
Додано: Пон 23 лис, 2020 21:08
Она то есть. Но с лета больше регулярно не радует
И чтоб не оффтоп, хочу похвалить кота
В начале месяца я решил кое-что прикупить на сайте одного интернет-магазина.
Wildberries называется. Во всемя оплаты у них что то там заглючило, типа неуспешная оплата и меня выбило со страницы заказа. Но, по факту деньги снялись.
И остался я, как тот дед с бабой, у разбитого корыта - ни одного подтверждения что я куда то там им платил и что то заказывал. Неделю эти *удилы из того *овномагазина морозились, потом таки ответили и даже написали что нашли заказ и он успешен. И даже дали трек. Правда он оказался левый, совершенно от другого заказа. После того как я написал им о подлоге с треком, этот жлобомагазин wildberries вообще ушел в режим "шланг".
Так вот, к чести монобанка, после того как я оспорил ту транзакцию, в ситуации быстро разобрались и деньги снова у меня на карте.
В общем, мораль такова: если что, не пользуйтесь этим дерьмом Wildberries.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Пон 23 лис, 2020 21:55
Re: Monobank
Ну или она не подходила Одно время рассматривал ее в качестве кандидата для оформления, но отказался. Не нравились ограниченные возможности использования бонусов (разве что коммуналка была интересна), ограниченный срок действия бонусов и условно бесплатное обслуживание по обороту. Предпочитаю живыми деньгами. В этом плане и Cash'U не совсем нравится, но с ним кажется попроще.
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:09
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:16
Напомнило анекдот:
- Ох не люблю я этих котов...
- Та то вы их просто готовить не умеете )
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По моему скромному убеждению Бонус-Эксим - лучшая кэшбек-программа, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться в украинских банках
Январь 2018-07.07.2020
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Додано: Пон 23 лис, 2020 22:17
Re: Monobank
+50грн !
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Додано: Пон 23 лис, 2020 22:18
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:26
Re: Monobank
Ипполит что ли?
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:37
Re: Monobank
бывало и лучше
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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