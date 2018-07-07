RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2124212521262127

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:01

Re: Monobank

  M-Audio написав:А вот поднимите руки, кому написали, что клиентов, с таким же именем, как у вас - меньше ста?

51449 :)

1798 покупок, 9595,60 грн кешбэка, 10 стран
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1799
З нами з: 31.07.19
Подякував: 39 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:05

Те, кто хвастается большим кэшбэком, просто признаются, что не осилили симкину платину (хотя бы). Ну или пропустили :-)
Хотя допускаю, что особо знатные корифеи из обоих корыт похарчевались :-)
M-Audio
 
Повідомлень: 1876
З нами з: 23.03.11
Подякував: 321 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:08

  maxprofit написав:Сіми нема ...

Она то есть. Но с лета больше регулярно не радует :|

И чтоб не оффтоп, хочу похвалить кота 8) 8) 8)

В начале месяца я решил кое-что прикупить на сайте одного интернет-магазина.
Wildberries называется. Во всемя оплаты у них что то там заглючило, типа неуспешная оплата и меня выбило со страницы заказа. Но, по факту деньги снялись.
И остался я, как тот дед с бабой, у разбитого корыта - ни одного подтверждения что я куда то там им платил и что то заказывал. Неделю эти *удилы из того *овномагазина морозились, потом таки ответили и даже написали что нашли заказ и он успешен. И даже дали трек. Правда он оказался левый, совершенно от другого заказа. После того как я написал им о подлоге с треком, этот жлобомагазин wildberries вообще ушел в режим "шланг".
Так вот, к чести монобанка, после того как я оспорил ту транзакцию, в ситуации быстро разобрались и деньги снова у меня на карте.

В общем, мораль такова: если что, не пользуйтесь этим дерьмом Wildberries.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6453
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3020 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:55

Re: Monobank

  M-Audio написав:Те, кто хвастается большим кэшбэком, просто признаются, что не осилили симкину платину (хотя бы). Ну или пропустили

Ну или она не подходила :) Одно время рассматривал ее в качестве кандидата для оформления, но отказался. Не нравились ограниченные возможности использования бонусов (разве что коммуналка была интересна), ограниченный срок действия бонусов и условно бесплатное обслуживание по обороту. Предпочитаю живыми деньгами. В этом плане и Cash'U не совсем нравится, но с ним кажется попроще.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1799
З нами з: 31.07.19
Подякував: 39 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:09

  M-Audio написав:А вот поднимите руки, кому написали, что клиентов, с таким же именем, как у вас - меньше ста?


Это в том случае если клиента зовут :Автондил. :D
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7432
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:16

  ingtrans написав:
  M-Audio написав:Те, кто хвастается большим кэшбэком, просто признаются, что не осилили симкину платину (хотя бы). Ну или пропустили

Ну или она не подходила :) Одно время рассматривал ее в качестве кандидата для оформления, но отказался. Не нравились ограниченные возможности использования бонусов (разве что коммуналка была интересна), ограниченный срок действия бонусов и условно бесплатное обслуживание по обороту. Предпочитаю живыми деньгами. В этом плане и Cash'U не совсем нравится, но с ним кажется попроще.

Напомнило анекдот:
- Ох не люблю я этих котов...
- Та то вы их просто готовить не умеете :))
---------------
По моему скромному убеждению Бонус-Эксим - лучшая кэшбек-программа, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться в украинских банках

Зображення
Январь 2018-07.07.2020
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5145
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:17

Re: Monobank

  Flamingo написав:Бонус-Эксим - лучшая кэшбек-программа


ЩЕБ ПАК! 7% на все :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10157
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:18

  greenozon написав:
  Flamingo написав:Бонус-Эксим - лучшая кэшбек-программа


ЩЕБ ПАК! 7% на все :)


Было, но прошло.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7432
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:26

Re: Monobank

M-Audio написав:А вот поднимите руки, кому написали, что клиентов, с таким же именем, как у вас - меньше ста?
Ипполит что ли? :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28139
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 6762 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:37

Re: Monobank

  Flamingo написав:По моему скромному убеждению Бонус-Эксим - лучшая кэшбек-программа, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться в украинских банках
бывало и лучше https://inter.ua/ru/video/fidobank
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4810
З нами з: 03.12.14
Подякував: 709 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2124212521262127
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Ferlakur, Flamingo, Intento, velvet і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.