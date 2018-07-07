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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2125212621272128

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:51

  Мизантрóп написав:
  Flamingo написав:По моему скромному убеждению Бонус-Эксим - лучшая кэшбек-программа, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться в украинских банках
бывало и лучше https://inter.ua/ru/video/fidobank


Честно говоря с Федей никогда дел не имел, поэтому может чего-то и не понимаю. Но исходя из присланной вами ссылки 1200 грн. в квартал как-то не выглядит уж очень воодушевляюще даже на фоне той же нью-кард от Сиба. А одна симина инфиня перекрывала этот показатель за месяц. А учитывая, что такая карта была далеко не одна... Ой что там вспоминать, как тут писали: "Было, но прошло" ;(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:55

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:
  M-Audio написав:Те, кто хвастается большим кэшбэком, просто признаются, что не осилили симкину платину (хотя бы). Ну или пропустили

Ну или она не подходила :) Одно время рассматривал ее в качестве кандидата для оформления, но отказался. Не нравились ограниченные возможности использования бонусов (разве что коммуналка была интересна), ограниченный срок действия бонусов и условно бесплатное обслуживание по обороту. Предпочитаю живыми деньгами. В этом плане и Cash'U не совсем нравится, но с ним кажется попроще.

Напомнило анекдот:
- Ох не люблю я этих котов...
- Та то вы их просто готовить не умеете :))
---------------
По моему скромному убеждению Бонус-Эксим - лучшая кэшбек-программа, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться в украинских банках

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Январь 2018-07.07.2020

Поддерживаю. Имея эту карту не нужно было заморачиваться у какого банка какие категории. Переводить накопленные бонусы в деньги было вообще легко и просто, гораздо проще Cash'U Альфы.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:05

Re: Monobank

  Flamingo написав:Ой что там вспоминать, как тут писали: "Было, но прошло" ;(
да,было время... viewtopic.php?p=3422896#p3422896
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:28

  ralf написав:Немного не дотянуло до 10к грн кэшбека:

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а я щось такого з днями і покупками в себе не нахожу.
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Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:54

  Мизантрóп написав:
  Flamingo написав:Ой что там вспоминать, как тут писали: "Было, но прошло" ;(
да,было время... viewtopic.php?p=3422896#p3422896

Пикник был нормальный, но немного другая специфика.
Вроде ещё до этого был по припейд-карте "штука", но я как-то мимо него прошёл
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 06:57

clientage,

Лучше меряться суммой КБ и наколядованых %% :)
Все остальное от л̶у̶к̶а̶в̶о̶г̶о Гроха :)


Ага..
Предлагаете свиной батл?
Суммы полученного КБ по всем подконтрольных картам - затраты по операциям для получения КБ = лучший свин ноября!?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:58

  omb написав:maxprofit а карты других банков для кешбека используете?

Альфу і Тасю. Моня вже 1,5 року, як для зоотоварів, коли 20%, та покупки частинами
maxprofit
 
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