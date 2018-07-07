Честно говоря с Федей никогда дел не имел, поэтому может чего-то и не понимаю. Но исходя из присланной вами ссылки 1200 грн. в квартал как-то не выглядит уж очень воодушевляюще даже на фоне той же нью-кард от Сиба. А одна симина инфиня перекрывала этот показатель за месяц. А учитывая, что такая карта была далеко не одна... Ой что там вспоминать, как тут писали: "Было, но прошло" ;(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
M-Audio написав:Те, кто хвастается большим кэшбэком, просто признаются, что не осилили симкину платину (хотя бы). Ну или пропустили
Ну или она не подходила Одно время рассматривал ее в качестве кандидата для оформления, но отказался. Не нравились ограниченные возможности использования бонусов (разве что коммуналка была интересна), ограниченный срок действия бонусов и условно бесплатное обслуживание по обороту. Предпочитаю живыми деньгами. В этом плане и Cash'U не совсем нравится, но с ним кажется попроще.
Напомнило анекдот: - Ох не люблю я этих котов... - Та то вы их просто готовить не умеете ) --------------- По моему скромному убеждению Бонус-Эксим - лучшая кэшбек-программа, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться в украинских банках
Январь 2018-07.07.2020
Поддерживаю. Имея эту карту не нужно было заморачиваться у какого банка какие категории. Переводить накопленные бонусы в деньги было вообще легко и просто, гораздо проще Cash'U Альфы.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))