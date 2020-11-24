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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2126212721282129

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:07

  vadymbanker написав:Тут кто размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?


Що тут зацікавило чого немає в інших?
Хіба стовби ...
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:25

vadymbanker людей привлекают, показатели рисуют хорошие, можно незначительно и ненадолго
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:57

  vadymbanker написав:Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?

Размещался на 6 мес на 380 тыс. грн и на год забил столбик еще под 16,5% но скоро game over, теперь в него вливаю уже 225 налил. Пока все норм, отдают без проблем как и принимают. Но как закончится последний стоблик думаю все заберу и довложу в недвижку дешевую.
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:23

  vadymbanker написав:Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?


модель развития агрессивная и рискованная - слишком легко раздают лимиты, и как по мне необоснованно.

такая модель может накрыться медным тазом. может не накрыться - как им повезет с заемщиками)))
Shaman
 
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