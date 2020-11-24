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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:07
vadymbanker написав:
Тут кто размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?
Що тут зацікавило чого немає в інших?
Хіба стовби ...
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:25
vadymbanker людей привлекают, показатели рисуют хорошие, можно незначительно и ненадолго
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Вів 24 лис, 2020 18:57
vadymbanker написав:
Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?
Размещался на 6 мес на 380 тыс. грн и на год забил столбик еще под 16,5% но скоро game over, теперь в него вливаю уже 225 налил. Пока все норм, отдают без проблем как и принимают. Но как закончится последний стоблик думаю все заберу и довложу в недвижку дешевую.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 22:23
vadymbanker написав:
Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?
модель развития агрессивная и рискованная - слишком легко раздают лимиты, и как по мне необоснованно.
такая модель может накрыться медным тазом. может не накрыться - как им повезет с заемщиками)))
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