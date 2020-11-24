Що тут зацікавило чого немає в інших?
Хіба стовби ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:07
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:25
vadymbanker людей привлекают, показатели рисуют хорошие, можно незначительно и ненадолго
Кешбечные карты!
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:57
Размещался на 6 мес на 380 тыс. грн и на год забил столбик еще под 16,5% но скоро game over, теперь в него вливаю уже 225 налил. Пока все норм, отдают без проблем как и принимают. Но как закончится последний стоблик думаю все заберу и довложу в недвижку дешевую.
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:23
Додано: Сер 25 лис, 2020 00:25
На скільки актуальні Ваші дані? За моїми спостереженнями добре наливали перший рік, але чим далі, тим гірше. За майже 3 роки мій ліміт не змінився взагалі, хоча його достатньо і на нескінченність більше, ніж я його зараз використовую. У той же час, деякі пишуть, що навіть кілька тисяч не можу випросити або активно качають до 10000+ грн.
Але це загальні спостереження, а не на захист моделі. Маю враження, що свою модель вони і самі не знають та досі намагаються її намацати. Основний дороговказ у них - хоч якось втерти носа Прихвату.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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