Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2126212721282129 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 96 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 9% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 40 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 35 Всього голосів : 96 Додано: Вів 24 лис, 2020 12:07 vadymbanker написав: Тут кто размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно? Тут кто размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?



Що тут зацікавило чого немає в інших?

Хіба стовби ... Що тут зацікавило чого немає в інших?Хіба стовби ... V2 4 Повідомлень: 6872 З нами з: 03.07.09 Подякував: 252 раз. Подякували: 1177 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 12:25 vadymbanker людей привлекают, показатели рисуют хорошие, можно незначительно и ненадолго Кешбечные карты! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк Вопросы - в личку! omb Повідомлень: 2479 З нами з: 08.04.14 Подякував: 23 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 18:57 vadymbanker написав: Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно? Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?

Размещался на 6 мес на 380 тыс. грн и на год забил столбик еще под 16,5% но скоро game over, теперь в него вливаю уже 225 налил. Пока все норм, отдают без проблем как и принимают. Но как закончится последний стоблик думаю все заберу и довложу в недвижку дешевую. Размещался на 6 мес на 380 тыс. грн и на год забил столбик еще под 16,5% но скоро game over, теперь в него вливаю уже 225 налил. Пока все норм, отдают без проблем как и принимают. Но как закончится последний стоблик думаю все заберу и довложу в недвижку дешевую. artem_1515 Повідомлень: 55 З нами з: 09.01.20 Подякував: 7 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 22:23 vadymbanker написав: Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно? Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?



модель развития агрессивная и рискованная - слишком легко раздают лимиты, и как по мне необоснованно.



такая модель может накрыться медным тазом. может не накрыться - как им повезет с заемщиками))) модель развития агрессивная и рискованная - слишком легко раздают лимиты, и как по мне необоснованно.такая модель может накрыться медным тазом. может не накрыться - как им повезет с заемщиками))) Shaman Повідомлень: 548 З нами з: 29.09.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 00:25 Shaman написав: vadymbanker написав: Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно? Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?



модель развития агрессивная и рискованная - слишком легко раздают лимиты, и как по мне необоснованно.



такая модель может накрыться медным тазом. может не накрыться - как им повезет с заемщиками))) модель развития агрессивная и рискованная - слишком легко раздают лимиты, и как по мне необоснованно.такая модель может накрыться медным тазом. может не накрыться - как им повезет с заемщиками)))

На скільки актуальні Ваші дані? За моїми спостереженнями добре наливали перший рік, але чим далі, тим гірше. За майже 3 роки мій ліміт не змінився взагалі, хоча його достатньо і на нескінченність більше, ніж я його зараз використовую. У той же час, деякі пишуть, що навіть кілька тисяч не можу випросити або активно качають до 10000+ грн.



Але це загальні спостереження, а не на захист моделі. Маю враження, що свою модель вони і самі не знають та досі намагаються її намацати. Основний дороговказ у них - хоч якось втерти носа Прихвату. На скільки актуальні Ваші дані? За моїми спостереженнями добре наливали перший рік, але чим далі, тим гірше. За майже 3 роки мій ліміт не змінився взагалі, хоча його достатньо і на нескінченність більше, ніж я його зараз використовую. У той же час, деякі пишуть, що навіть кілька тисяч не можу випросити або активно качають до 10000+ грн.Але це загальні спостереження, а не на захист моделі. Маю враження, що свою модель вони і самі не знають та досі намагаються її намацати. Основний дороговказ у них - хоч якось втерти носа Прихвату. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 5071 З нами з: 18.08.14 Подякував: 220 раз. Подякували: 631 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2126212721282129 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор