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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2126212721282129

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:07

  vadymbanker написав:Тут кто размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?


Що тут зацікавило чого немає в інших?
Хіба стовби ...
V2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:25

vadymbanker людей привлекают, показатели рисуют хорошие, можно незначительно и ненадолго
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:57

  vadymbanker написав:Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?

Размещался на 6 мес на 380 тыс. грн и на год забил столбик еще под 16,5% но скоро game over, теперь в него вливаю уже 225 налил. Пока все норм, отдают без проблем как и принимают. Но как закончится последний стоблик думаю все заберу и довложу в недвижку дешевую.
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:23

  vadymbanker написав:Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?


модель развития агрессивная и рискованная - слишком легко раздают лимиты, и как по мне необоснованно.

такая модель может накрыться медным тазом. может не накрыться - как им повезет с заемщиками)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 00:25

  Shaman написав:
  vadymbanker написав:Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?


модель развития агрессивная и рискованная - слишком легко раздают лимиты, и как по мне необоснованно.

такая модель может накрыться медным тазом. может не накрыться - как им повезет с заемщиками)))

На скільки актуальні Ваші дані? За моїми спостереженнями добре наливали перший рік, але чим далі, тим гірше. За майже 3 роки мій ліміт не змінився взагалі, хоча його достатньо і на нескінченність більше, ніж я його зараз використовую. У той же час, деякі пишуть, що навіть кілька тисяч не можу випросити або активно качають до 10000+ грн.

Але це загальні спостереження, а не на захист моделі. Маю враження, що свою модель вони і самі не знають та досі намагаються її намацати. Основний дороговказ у них - хоч якось втерти носа Прихвату.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:18

  klug написав:
  Shaman написав:
  vadymbanker написав:Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?


модель развития агрессивная и рискованная - слишком легко раздают лимиты, и как по мне необоснованно.

такая модель может накрыться медным тазом. может не накрыться - как им повезет с заемщиками)))

На скільки актуальні Ваші дані? За моїми спостереженнями добре наливали перший рік, але чим далі, тим гірше. За майже 3 роки мій ліміт не змінився взагалі, хоча його достатньо і на нескінченність більше, ніж я його зараз використовую. У той же час, деякі пишуть, що навіть кілька тисяч не можу випросити або активно качають до 10000+ грн.

Але це загальні спостереження, а не на захист моделі. Маю враження, що свою модель вони і самі не знають та досі намагаються її намацати. Основний дороговказ у них - хоч якось втерти носа Прихвату.

По поводу лимита. Карта в основном на полке последнее время. На днях сами подняли лимит с 35 до 60. В Привате у меньше даже. Доходов официально никаких.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:13

  Shaman написав:модель развития агрессивная и рискованная
а успеха без этих кломпонентов не бывает
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:37

Re: Monobank

Ребята, мегого попадает в категорию развлечения? Или подскажите каким банком срубить кэшбек на мегого?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:56

  andreyiskra написав:Ребята, мегого попадает в категорию развлечения? Или подскажите каким банком срубить кэшбек на мегого?

У аллы в этом месяце мегого в партнерском кэшбеке идет под 10% орехами
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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