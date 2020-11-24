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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:07
vadymbanker написав:
Тут кто размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?
Що тут зацікавило чого немає в інших?
Хіба стовби ...
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:25
vadymbanker людей привлекают, показатели рисуют хорошие, можно незначительно и ненадолго
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Додано: Вів 24 лис, 2020 18:57
vadymbanker написав:
Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?
Размещался на 6 мес на 380 тыс. грн и на год забил столбик еще под 16,5% но скоро game over, теперь в него вливаю уже 225 налил. Пока все норм, отдают без проблем как и принимают. Но как закончится последний стоблик думаю все заберу и довложу в недвижку дешевую.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 22:23
vadymbanker написав:
Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?
модель развития агрессивная и рискованная - слишком легко раздают лимиты, и как по мне необоснованно.
такая модель может накрыться медным тазом. может не накрыться - как им повезет с заемщиками)))
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Shaman
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Додано: Сер 25 лис, 2020 00:25
Shaman написав: vadymbanker написав:
Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?
модель развития агрессивная и рискованная - слишком легко раздают лимиты, и как по мне необоснованно.
такая модель может накрыться медным тазом. может не накрыться - как им повезет с заемщиками)))
На скільки актуальні Ваші дані? За моїми спостереженнями добре наливали перший рік, але чим далі, тим гірше. За майже 3 роки мій ліміт не змінився взагалі, хоча його достатньо і на нескінченність більше, ніж я його зараз використовую. У той же час, деякі пишуть, що навіть кілька тисяч не можу випросити або активно качають до 10000+ грн.
Але це загальні спостереження, а не на захист моделі. Маю враження, що свою модель вони і самі не знають та досі намагаються її намацати. Основний дороговказ у них - хоч якось втерти носа Прихвату.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 25 лис, 2020 08:18
klug написав: Shaman написав: vadymbanker написав:
Тут кто-то размещается выше Фонда? Что говорят, рисковать можно?
модель развития агрессивная и рискованная - слишком легко раздают лимиты, и как по мне необоснованно.
такая модель может накрыться медным тазом. может не накрыться - как им повезет с заемщиками)))
На скільки актуальні Ваші дані? За моїми спостереженнями добре наливали перший рік, але чим далі, тим гірше. За майже 3 роки мій ліміт не змінився взагалі, хоча його достатньо і на нескінченність більше, ніж я його зараз використовую. У той же час, деякі пишуть, що навіть кілька тисяч не можу випросити або активно качають до 10000+ грн.
Але це загальні спостереження, а не на захист моделі. Маю враження, що свою модель вони і самі не знають та досі намагаються її намацати. Основний дороговказ у них - хоч якось втерти носа Прихвату.
По поводу лимита. Карта в основном на полке последнее время. На днях сами подняли лимит с 35 до 60. В Привате у меня меньше даже. Доходов официально никаких.
Востаннє редагувалось Monk23
в Сер 25 лис, 2020 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 09:13
Shaman написав:
модель развития агрессивная и рискованная
а успеха без этих кломпонентов не бывает
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Сер 25 лис, 2020 11:37
Ребята, мегого попадает в категорию развлечения? Или подскажите каким банком срубить кэшбек на мегого?
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andreyiskra
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Додано: Сер 25 лис, 2020 11:56
andreyiskra написав:
Ребята, мегого попадает в категорию развлечения? Или подскажите каким банком срубить кэшбек на мегого?
У аллы в этом месяце мегого в партнерском кэшбеке идет под 10% орехами
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Сер 25 лис, 2020 19:38
klug написав:
У той же час, деякі пишуть, що навіть кілька тисяч не можу випросити або активно качають до 10000+ грн.
мне с улицы налили 40К , потом в течении месяца подняли до 80К
сейчас хожу по говнобанках открываю карты для кошелок , побывал кредитку - у хоператора перекосило лицо , какие у меня КЛ , а они мне могут заказать/дать мах 2К.
застеснялся - понизил до 10К , ПУСТЬ И ДРУГИМ ЧЛЕНАМ ДОСТАНЕТСЯ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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