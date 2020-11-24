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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2127212821292130

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:42

Re: Monobank

Моня прислал маляву, которой анонсирует с 27 ноября снижение ставок по вкладам в валюте + отказ от депо в валюте сроком на 1 мес. Теперь если есть желание вывести "зависшие" баксы без комиса надо размещать их на 3 мес. под смешной 1 %. Крайне неудобно. У меня как раз послезавтра заканчивается депо с баксами полученным от чарджбека по операции покупки авиабилетов. Но теперь возникни подобная ситуация - придется "морозить" свои баксы. В общем - мудозвоны!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:14

  omb написав:
  Shaman написав:модель развития агрессивная и рискованная
а успеха без этих кломпонентов не бывает


необязательные условия успеха.
а сколько людей пролетают с такой моделью - я думаю не меньше 50% :wink:
Shaman
 
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