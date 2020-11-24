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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:42
Re: Monobank
Моня прислал маляву, которой анонсирует с 27 ноября снижение ставок по вкладам в валюте + отказ от депо в валюте сроком на 1 мес. Теперь если есть желание вывести "зависшие" баксы без комиса надо размещать их на 3 мес. под смешной 1 %. Крайне неудобно. У меня как раз послезавтра заканчивается депо с баксами полученным от чарджбека по операции покупки авиабилетов. Но теперь возникни подобная ситуация - придется "морозить" свои баксы. В общем - мудозвоны!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:14
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