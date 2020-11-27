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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2127212821292130 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 96 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 9% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 40 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 35 Всього голосів : 96 Додано: Сер 25 лис, 2020 19:42 Re: Monobank Моня прислал маляву, которой анонсирует с 27 ноября снижение ставок по вкладам в валюте + отказ от депо в валюте сроком на 1 мес. Теперь если есть желание вывести "зависшие" баксы без комиса надо размещать их на 3 мес. под смешной 1 %. Крайне неудобно. У меня как раз послезавтра заканчивается депо с баксами полученным от чарджбека по операции покупки авиабилетов. Но теперь возникни подобная ситуация - придется "морозить" свои баксы. В общем - мудозвоны! 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5171 З нами з: 20.03.15 Подякував: 90 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 20:14 omb написав: Shaman написав: модель развития агрессивная и рискованная модель развития агрессивная и рискованная а успеха без этих кломпонентов не бывает а успеха без этих кломпонентов не бывает



необязательные условия успеха.

а сколько людей пролетают с такой моделью - я думаю не меньше 50% необязательные условия успеха.а сколько людей пролетают с такой моделью - я думаю не меньше 50% Shaman Повідомлень: 553 З нами з: 29.09.19 Подякував: 56 раз. Подякували: 130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:48 Shaman а без нее все 100% а без нее все 100% Кешбечные карты! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк Вопросы - в личку! omb Повідомлень: 2501 З нами з: 08.04.14 Подякував: 23 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:40 Flamingo написав: Моня прислал маляву, которой анонсирует с 27 ноября снижение ставок по вкладам в валюте + отказ от депо в валюте сроком на 1 мес. Теперь если есть желание вывести "зависшие" баксы без комиса надо размещать их на 3 мес. под смешной 1 %. Крайне неудобно. У меня как раз послезавтра заканчивается депо с баксами полученным от чарджбека по операции покупки авиабилетов. Но теперь возникни подобная ситуация - придется "морозить" свои баксы. В общем - мудозвоны! Моня прислал маляву, которой анонсирует с 27 ноября снижение ставок по вкладам в валюте + отказ от депо в валюте сроком на 1 мес. Теперь если есть желание вывести "зависшие" баксы без комиса надо размещать их на 3 мес. под смешной 1 %. Крайне неудобно. У меня как раз послезавтра заканчивается депо с баксами полученным от чарджбека по операции покупки авиабилетов. Но теперь возникни подобная ситуация - придется "морозить" свои баксы. В общем - мудозвоны!



в газ мясе остается 12% на год до начала Июля до востребования.



а сейчас 10%



Смотрел недавно bluesnap

Он позволяет выходить на рынки разных стран. в газ мясе остается 12% на год до начала Июля до востребования.а сейчас 10%Смотрел недавно bluesnapОн позволяет выходить на рынки разных стран.

https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы. Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176Хозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3716 З нами з: 22.12.16 Подякував: 289 раз. Подякували: 213 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лис, 2020 11:38 Flamingo написав: Моня прислал маляву, которой анонсирует с 27 ноября снижение ставок по вкладам в валюте + отказ от депо в валюте сроком на 1 мес. Теперь если есть желание вывести "зависшие" баксы без комиса надо размещать их на 3 мес. под смешной 1 %. Крайне неудобно. У меня как раз послезавтра заканчивается депо с баксами полученным от чарджбека по операции покупки авиабилетов. Но теперь возникни подобная ситуация - придется "морозить" свои баксы. В общем - мудозвоны! Моня прислал маляву, которой анонсирует с 27 ноября снижение ставок по вкладам в валюте + отказ от депо в валюте сроком на 1 мес. Теперь если есть желание вывести "зависшие" баксы без комиса надо размещать их на 3 мес. под смешной 1 %. Крайне неудобно. У меня как раз послезавтра заканчивается депо с баксами полученным от чарджбека по операции покупки авиабилетов. Но теперь возникни подобная ситуация - придется "морозить" свои баксы. В общем - мудозвоны!

Редиски редкие эти горохи! Ещё один жирный минус Моне. Для меня он, видимо, будет предпоследней каплей "покращень".

Курс у Мони и так один из худших всегда, но удобство онлайн-обмена и бесплатного вывода через 1 месячные депо были интересны.

Где сейчас есть онлайн-обмен и бесплатный вывод валюты? Алла? Пумба? Или есть где лучше? Редиски редкие эти горохи! Ещё один жирный минус Моне. Для меня он, видимо, будет предпоследней каплей "покращень".Курс у Мони и так один из худших всегда, но удобство онлайн-обмена и бесплатного вывода через 1 месячные депо были интересны.Где сейчас есть онлайн-обмен и бесплатный вывод валюты? Алла? Пумба? Или есть где лучше? DONALD Повідомлень: 223 З нами з: 23.06.16 Подякував: 28 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лис, 2020 12:36 Monobank DONALD написав: Flamingo написав: Моня прислал маляву, которой анонсирует с 27 ноября снижение ставок по вкладам в валюте + отказ от депо в валюте сроком на 1 мес. Теперь если есть желание вывести "зависшие" баксы без комиса надо размещать их на 3 мес. под смешной 1 %. Крайне неудобно. У меня как раз послезавтра заканчивается депо с баксами полученным от чарджбека по операции покупки авиабилетов. Но теперь возникни подобная ситуация - придется "морозить" свои баксы. В общем - мудозвоны! Моня прислал маляву, которой анонсирует с 27 ноября снижение ставок по вкладам в валюте + отказ от депо в валюте сроком на 1 мес. Теперь если есть желание вывести "зависшие" баксы без комиса надо размещать их на 3 мес. под смешной 1 %. Крайне неудобно. У меня как раз послезавтра заканчивается депо с баксами полученным от чарджбека по операции покупки авиабилетов. Но теперь возникни подобная ситуация - придется "морозить" свои баксы. В общем - мудозвоны!

Редиски редкие эти горохи! Ещё один жирный минус Моне. Для меня он, видимо, будет предпоследней каплей "покращень".

Курс у Мони и так один из худших всегда, но удобство онлайн-обмена и бесплатного вывода через 1 месячные депо были интересны.

Где сейчас есть онлайн-обмен и бесплатный вывод валюты? Алла? Пумба? Или есть где лучше? Редиски редкие эти горохи! Ещё один жирный минус Моне. Для меня он, видимо, будет предпоследней каплей "покращень".Курс у Мони и так один из худших всегда, но удобство онлайн-обмена и бесплатного вывода через 1 месячные депо были интересны.Где сейчас есть онлайн-обмен и бесплатный вывод валюты? Алла? Пумба? Или есть где лучше? З доступних пумба, тася, конкорд при наявності старих доларових інджой. Інших не маю під обмін. З доступних пумба, тася, конкорд при наявності старих доларових інджой. Інших не маю під обмін.

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Повідомлень: 947 З нами з: 27.02.19 Подякував: 335 раз. Подякували: 172 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лис, 2020 12:57 stas_rst написав: DONALD написав: Flamingo написав: Моня прислал маляву, которой анонсирует с 27 ноября снижение ставок по вкладам в валюте + отказ от депо в валюте сроком на 1 мес. Теперь если есть желание вывести "зависшие" баксы без комиса надо размещать их на 3 мес. под смешной 1 %. Крайне неудобно. У меня как раз послезавтра заканчивается депо с баксами полученным от чарджбека по операции покупки авиабилетов. Но теперь возникни подобная ситуация - придется "морозить" свои баксы. В общем - мудозвоны! Моня прислал маляву, которой анонсирует с 27 ноября снижение ставок по вкладам в валюте + отказ от депо в валюте сроком на 1 мес. Теперь если есть желание вывести "зависшие" баксы без комиса надо размещать их на 3 мес. под смешной 1 %. Крайне неудобно. У меня как раз послезавтра заканчивается депо с баксами полученным от чарджбека по операции покупки авиабилетов. Но теперь возникни подобная ситуация - придется "морозить" свои баксы. В общем - мудозвоны!

Редиски редкие эти горохи! Ещё один жирный минус Моне. Для меня он, видимо, будет предпоследней каплей "покращень".

Курс у Мони и так один из худших всегда, но удобство онлайн-обмена и бесплатного вывода через 1 месячные депо были интересны.

Где сейчас есть онлайн-обмен и бесплатный вывод валюты? Алла? Пумба? Или есть где лучше? Редиски редкие эти горохи! Ещё один жирный минус Моне. Для меня он, видимо, будет предпоследней каплей "покращень".Курс у Мони и так один из худших всегда, но удобство онлайн-обмена и бесплатного вывода через 1 месячные депо были интересны.Где сейчас есть онлайн-обмен и бесплатный вывод валюты? Алла? Пумба? Или есть где лучше? З доступних пумба, тася, конкорд при наявності старих доларових інджой. Інших не маю під обмін. З доступних пумба, тася, конкорд при наявності старих доларових інджой. Інших не маю під обмін.

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