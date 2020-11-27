Моня прислал маляву, которой анонсирует с 27 ноября снижение ставок по вкладам в валюте + отказ от депо в валюте сроком на 1 мес. Теперь если есть желание вывести "зависшие" баксы без комиса надо размещать их на 3 мес. под смешной 1 %. Крайне неудобно. У меня как раз послезавтра заканчивается депо с баксами полученным от чарджбека по операции покупки авиабилетов. Но теперь возникни подобная ситуация - придется "морозить" свои баксы. В общем - мудозвоны!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Моня прислал маляву, которой анонсирует с 27 ноября снижение ставок по вкладам в валюте + отказ от депо в валюте сроком на 1 мес. Теперь если есть желание вывести "зависшие" баксы без комиса надо размещать их на 3 мес. под смешной 1 %. Крайне неудобно. У меня как раз послезавтра заканчивается депо с баксами полученным от чарджбека по операции покупки авиабилетов. Но теперь возникни подобная ситуация - придется "морозить" свои баксы. В общем - мудозвоны!
в газ мясе остается 12% на год до начала Июля до востребования.
а сейчас 10%
Смотрел недавно bluesnap Он позволяет выходить на рынки разных стран.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Flamingo написав:Моня прислал маляву, которой анонсирует с 27 ноября снижение ставок по вкладам в валюте + отказ от депо в валюте сроком на 1 мес. Теперь если есть желание вывести "зависшие" баксы без комиса надо размещать их на 3 мес. под смешной 1 %. Крайне неудобно. У меня как раз послезавтра заканчивается депо с баксами полученным от чарджбека по операции покупки авиабилетов. Но теперь возникни подобная ситуация - придется "морозить" свои баксы. В общем - мудозвоны!
Редиски редкие эти горохи! Ещё один жирный минус Моне. Для меня он, видимо, будет предпоследней каплей "покращень". Курс у Мони и так один из худших всегда, но удобство онлайн-обмена и бесплатного вывода через 1 месячные депо были интересны. Где сейчас есть онлайн-обмен и бесплатный вывод валюты? Алла? Пумба? Или есть где лучше?
Flamingo написав:Моня прислал маляву, которой анонсирует с 27 ноября снижение ставок по вкладам в валюте + отказ от депо в валюте сроком на 1 мес. Теперь если есть желание вывести "зависшие" баксы без комиса надо размещать их на 3 мес. под смешной 1 %. Крайне неудобно. У меня как раз послезавтра заканчивается депо с баксами полученным от чарджбека по операции покупки авиабилетов. Но теперь возникни подобная ситуация - придется "морозить" свои баксы. В общем - мудозвоны!
Редиски редкие эти горохи! Ещё один жирный минус Моне. Для меня он, видимо, будет предпоследней каплей "покращень". Курс у Мони и так один из худших всегда, но удобство онлайн-обмена и бесплатного вывода через 1 месячные депо были интересны. Где сейчас есть онлайн-обмен и бесплатный вывод валюты? Алла? Пумба? Или есть где лучше?
З доступних пумба, тася, конкорд при наявності старих доларових інджой. Інших не маю під обмін.
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА»100 грн. + КБv.pumb.ua/bc8ZLj
Flamingo написав:Моня прислал маляву, которой анонсирует с 27 ноября снижение ставок по вкладам в валюте + отказ от депо в валюте сроком на 1 мес. Теперь если есть желание вывести "зависшие" баксы без комиса надо размещать их на 3 мес. под смешной 1 %. Крайне неудобно. У меня как раз послезавтра заканчивается депо с баксами полученным от чарджбека по операции покупки авиабилетов. Но теперь возникни подобная ситуация - придется "морозить" свои баксы. В общем - мудозвоны!
Редиски редкие эти горохи! Ещё один жирный минус Моне. Для меня он, видимо, будет предпоследней каплей "покращень". Курс у Мони и так один из худших всегда, но удобство онлайн-обмена и бесплатного вывода через 1 месячные депо были интересны. Где сейчас есть онлайн-обмен и бесплатный вывод валюты? Алла? Пумба? Или есть где лучше?
З доступних пумба, тася, конкорд при наявності старих доларових інджой. Інших не маю під обмін.